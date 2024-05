Fotovoltaico flessibile: queste rivoluzionarie celle solari indoor manderanno in pensione per sempre cavi e batterie dei dispositivi elettronici

Le celle solari per interni trasformano l'energia della luce ambientale in carica per dispositivi elettronici, eliminando la necessità di batterie e cavi di ricarica

Ogni dispositivo elettronico, dal telefono alle cuffie, potrebbe presto essere alimentato costantemente da una fonte di energia invisibile e inesauribile: la luce. Le celle solari indoor di nuova generazione, flessibili e ultra resistenti, promettono dispositivi che non necessitano mai di essere ricaricati, raccogliendo energia da qualsiasi fonte di luce, persino una candela.

Ogni sei secondi, una stampante in una fabbrica a nord di Stoccolma produce fogli di celle solari miniaturizzate dal valore di migliaia di euro. Queste celle, progettate da Exeger, saranno presto integrate in dispositivi quotidiani, cambiando radicalmente il nostro rapporto con la tecnologia e la luce.

Nonostante la scarsa luce invernale della Svezia, Giovanni Fili, co-fondatore di Exeger, ha sviluppato una tecnologia capace di raccogliere elettricità da quasi ogni fonte di luce, dalla luce diretta del sole a quella di una candela, fino alla luce lunare. Come ci tiene a precisare:

Come le alghe sul fondo dell’oceano, possiamo sfruttare efficacemente pochissimi fotoni.

La tecnologia innovativa di Exeger consente alle celle solari Powerfoyle di convertire in energia qualsiasi tipo di luce, rendendole ideali per dispositivi come cuffie, tablet e molto altro. Queste celle sono progettate per essere resistenti all’acqua, alla polvere e agli urti, eliminando così la necessità di batterie usa e getta e cavi di ricarica. Grazie alla loro flessibilità e resistenza, possono essere integrate in un’ampia gamma di prodotti, inclusi caschi da bici e altoparlanti​.

Un futuro senza batterie

Exeger e altre startup stanno esplorando il potenziale delle celle solari per interni, puntando a eliminare cavi e batterie tradizionali e riducendo l’impatto ambientale. La tecnologia Powerfoyle ha raggiunto un incremento di efficienza del 20%, il che potrebbe allungare la vita delle batterie di laptop e smartphone fino al 100%, con l’obiettivo di rendere obsoleti i cavi di ricarica​.

Ogni progresso nella densità di potenza del nostro prodotto ci avvicina a un futuro in cui la necessità di batterie usa e getta sarà significativamente ridotta, se non del tutto superata”, ha affermato Bates Marshall, co-fondatore e CEO di Ambient Photonics.

Powerfoyle è già integrata in numerosi prodotti, come le cuffie Urbanista Los Angeles e il casco Omne Eternal di POC, dimostrando la sua versatilità e efficienza. Questi dispositivi sfruttano la luce ambientale per mantenere una carica costante, garantendo una durata infinita della batteria.

“I nostri nipoti rideranno del fatto che avessimo i cavi”

