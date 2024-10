Fotovoltaico, ecco la fioriera solare che produce energia grazie a pannelli bifacciali

La fioriera fotovoltaica combina la coltivazione di fiori con la produzione di energia solare. Dotata di pannelli bifacciali e una struttura in alluminio, verrà lanciata entro la fine dell'anno e sarà disponibile con accessori ecologici opzionali.

Coltivare fiori e produrre energia pulita è possibile grazie alla fioriera fotovoltaica.

L’innovazione nel campo del fotovoltaico sta facendo passi da gigante, con moltissime applicazioni attualmente in uso. I moduli bifacciali, in particolare, rappresentano una soluzione al limite intrinseco dei pannelli solari tradizionali, che potevano catturare la luce solare solo da un lato, perdendo così parte dell’energia disponibile durante la giornata. Ad esempio, moduli bifacciali sono stati recentemente installati sul tetto dello stadio Ullevaal di Oslo, recuperando una vasta area altrimenti inutilizzata e diventando, almeno per il momento, il più grande impianto bifacciale al mondo.

La versatilità di questa tecnologia consente applicazioni su larga scala, come in Norvegia, ma anche in contesti quotidiani, come questa fioriera che permette di coltivare fiori e produrre energia pulita allo stesso tempo.

Si chiama Delta Flore e sarà lanciata sul mercato entro la fine dell’anno dall’azienda Sunwind Energy, una specialista francese di impianti off-grid, in particolare in ambienti difficili come le stazioni sciistiche in alta montagna.

La fioriera è ancora in fase di sviluppo, ma grazie ai moduli bifacciali ottimizzati dal materiale Tedlar traslucido – una pellicola con elevate proprietà di resistenza chimica e agli agenti atmosferici – riesce a combinare efficienza energetica e protezione delle piante da intemperie e temperature elevate.

Delta Flore è composta da una struttura leggera e robusta in alluminio, lunga circa 3,5 metri, larga quasi un metro e alta poco più di 1,30 metri. La fioriera incorporata funge anche da contrappeso per il telaio e i due pannelli da 340 Wp, ciascuno composto da 84 celle con un’efficienza del 17,4% e una trasparenza del 26,5%. La fioriera può essere orientata a sud o sud-est/sud-ovest, è facile da montare, si collega rapidamente al microconvertitore, è completamente riciclabile e viene garantita per 25 anni.

Inoltre, l’azienda produttrice offre la possibilità di aggiungere accessori, come sensori di pioggia per l’irrigazione e luci LED a basso consumo. Le prime unità di Delta Flore saranno disponibili entro la fine dell’anno.

Fonte: Sunwind Energy

