Fotovoltaico domestico: l’invenzione convalidata dalla NASA che permette di appendere un pannello solare come un’amaca

I pannelli solari sospesi Skysun, recentemente validati dalla NASA, rappresentano un'innovazione straordinaria per chi non dispone di un tetto adeguato

Quando si parla di risparmio energetico, i pannelli solari sono tra le prime soluzioni a venire in mente. Ma cosa fare se il tuo tetto non è adatto per un’installazione tradizionale? La risposta arriva dalla NASA con un’innovazione che promette di rivoluzionare il modo in cui pensiamo all’energia solare, grazie a dei pannelli solari che puoi sospendere ovunque, come un’amaca nel tuo giardino o sopra il parcheggio della tua auto.

La NASA ha sviluppato un software che dimostra la resistenza dei pannelli solari sospesi – chiamati Skysun – alle oscillazioni distruttive, indipendentemente dalle loro dimensioni. Nel 2016, Jim Clair e la sua azienda Skysun LLC, in collaborazione con il Glenn Research Center della NASA, hanno testato un prototipo che induceva vibrazioni nei cavi, misurandone le oscillazioni.

Grazie ai dati raccolti, Trevor Jones, esperto in dinamica presso il Glenn Research Center, ha creato un programma capace di modellare la resistenza dei pannelli al vento. Il risultato? La conferma che la progettazione di Jim Clair è sicura e funzionale.

Pannelli solari sospesi

L’idea di sospendere un pannello solare come un’amaca apre a innumerevoli possibilità. Questo tipo di pannello è ideale per chi non possiede un tetto adeguato, potendo essere installato in giardini, su pergole solari o carport. Potrebbero anche fungere da tettoia per auto elettriche! Questi sistemi sono perfetti per luoghi dove le installazioni solari tradizionali sono impraticabili, come case con tetti atipici o spazi commerciali in affitto.

Sebbene i pannelli Skysun abbiano molteplici applicazioni, il prodotto originario, chiamato Solar Pollinator, è pensato per essere sospeso sopra piante che preferiscono l’ombra. Questo innovativo pannello solare può generare fino a due kilowatt di energia. Parallelamente, Skysun sta preparando l’installazione di pergole solari capaci di produrre tra i tre e i cinque kilowatt di energia.

Fonte: NASA

