Fotovoltaico da balcone, questo è il primo pannello solare al mondo “tutto in uno” (batterie incluse)

Il fotovoltaico da balcone può essere un aiuto contro la crisi energetica, ma non sempre le soluzioni “in-house” garantiscono un reale vantaggio, a causa dei costi iniziali e quindi di un rientro di spese non immediato e non sicuro. La soluzione proposta da Anker SOLIX, il primo pannello solare da balcone al mondo dove il sistema di accumulo è integrato, è un’ottima alternativa contro la crisi energetica.

Negli ultimi anni il fotovoltaico da balcone sta riscuotendo un notevole successo in Europa, Italia compresa. Alla luce della crisi energetica e del conseguente aumento dei costi in bolletta, numerose famiglie hanno optato per i mini pannelli solari, poco ingombranti e che non necessitano di particolari autorizzazioni, in certe condizioni nemmeno dal condominio qualora non si abiti in una casa indipendente.

Tuttavia, ci si chiede spesso se i costi di installazione di una soluzione “in-house” possano davvero compensare i risparmi in bolletta, soprattutto perché una soluzione fotovoltaica senza accumulo di energia è molto intermittente e quindi poco efficiente e d’altronde i costi per un sistema di accumulo spesso non sono affatto trascurabili.

Il dispositivo Solarbank 2 E1600 Pro di Anker SOLIX potrebbe mettere a fine a questi dubbi, essendo il primo pannello solare da balcone MPPT da 2.400 W Con hub fotovoltaico, microinverter e batteria integrati.

Cosa si intende per fotovoltaico da balcone e come funziona

Per fotovoltaico da balcone si intende un singolo pannello solare da 400W, che può essere posizionato ovunque sul balcone purché ci sia una sufficiente irradiazione solare, e che può anche essere spostato tramite una struttura mobile su ruote.

Sul balcone i pannelli solari hanno un meccanismo di funzionamento molto simile a quelli installati sui tetti degli edifici. L’impianto si collega quindi normalmente alla rete della corrente domestica determinando una potenza aggiuntiva.

È quindi necessario anche in questo caso avere un contatore bidirezionale, ovvero uno che non misuri solo i consumi ma anche l’energia immessa in rete, in quanto, installando un impianto fotovoltaico, si diventa produttori (oltre che consumatori) di energia.

Purtroppo, però, anche ottimizzando l’esposizione, è difficile ottenere un vantaggio energetico significativo senza un sistema di accumulo che garantisca produzione anche in assenza di irraggiamento solare. E spesso tali sistemi sono piuttosto costosi.

Il Solarbank 2 E1600 Pro di Anker SOLIX

Il dispositivo Solarbank 2 E1600 Pro di Anker SOLIX è invece il primo sistema di accumulo solare da balcone con potenza di ingresso FV di 2.400 W al mondo dove il sistema di accumulo è integrato, cosa che, oltre a semplificare le procedure di ricerca e installazione, garantisce davvero il risparmio complessivo desiderato.

Il sistema viene venduto con garanzia di 10 anni, durata di vita prevista pari a 15 anni e circa 6000 cicli di ricarica. Secondo quanto riportato nelle schede tecniche, inoltre, il risparmio annuo previsto arriva a 1260 euro, per una produzione 3223 kWh e rientro di investimento stimato pari a 4 anni.

E c’è di più.

I pannelli solari producono energia e la inviano a Solarbank 2 Pro, che trasferisce l’elettricità alla tua casa o la conserva per un uso successivo – riferisce infatti l’azienda – Grazie al contatore intelligente, che monitora il consumo energetico in tempo reale e Solarbank 2 può regolare la potenza in uscita in meno di 3 secondi, riducendo gli sprechi, minimizzando l’utilizzo della rete e abbassando le bollette elettriche.

L’architettura è dunque pensata a priori per ottenere il risparmio, in un’ottica di prevenzione degli sprechi che incide davvero sulla bolletta.

Anche l’installazione è molto più semplice, essendo il sistema integrato, composto del pannello, del contatore intelligente e del sistema di accumulo, una vera soluzione “tutto in uno”. E, a proposito di batteria, questa è in realtà “modulare”, ovvero pensata per essere supportata da ulteriori batterie da aggiungere in seguito aumentando la capacità da quella iniziale garantita 1,6 kWh fino a 9,6 kWh in modo da potersi adattare alle esigenze delle singole famiglie e unità immobiliari.

Le diverse opzioni

In realtà poi non esiste un unico dispositivo, ma delle opzioni diverse, proprio perché il sistema è pensato come modulare e adattabile a differenti esigenze:

Tra i kit ed i prodotti si annoverano: