Fotovoltaico da balcone contro il caro bollette e la crisi energetica: ecco i migliori e più convenienti dispositivi Solar Bank

Fotovoltaico da balcone, è davvero un aiuto contro la crisi energetica (e il caro bollette)? La risposta dipende da diversi fattori, tra cui la possibilità di installare anche un sistema di accumulo, una batteria che consenta di produrre energia anche quando il pannello solare non viene colpito dai raggi solari. Ecco alcuni tra i migliori e più convenienti dispositivi solar bank.

Il fotovoltaico da balcone sta attirando molto l’attenzione per la sua (generale) semplicità di installazione, spesso senza richiesta di particolari autorizzazioni se non si vive in una casa indipendente, per la sua versatilità e la sua capacità di abbassare davvero le bollette (anche senza poter davvero permettere la disconnessione dalla rete).

Ma conviene davvero economicamente?

Il fotovoltaico – lo ripetiamo sempre – è una delle vie (come tutte le rinnovabili) per uscire dalla crisi energetica, ma i suoi costi di installazione non sempre sono economici a tal punto da poter avere un vantaggio complessivo molto presto, anche se non mancano incentivi e sconti, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.

A incidere ancora di più sulla conveniente sono poi i costi per un sistema di accumulo, spesso non sono affatto trascurabili. Ma d’altronde una produzione di energia intermittente, come è quella del fotovoltaico senza una batteria, rende tutto ancora meno conveniente.

Ci sono però in effetti non poche soluzioni disponibili per rientrare nei costi, anche della stessa installazione, che necessitano di attente valutazioni sulla base delle proprie esigenze (come i consumi medi) nonché delle proprie risorse economiche iniziali, inclusa la possibilità di accedere ad eventuali incentivi (ricordiamo, per esempio, che dal 5 luglio è aperto il portale del GSE per richiedere il Reddito Energetico).

Si stanno per esempio diffondendo sempre di più le soluzioni Plug&Play, ovvero sistemi con i quali il pannello fotovoltaico viene collegato con una spina all’impianto elettrico di casa, rendendo subito disponibile l’energia prodotta.

Nella maggior parte dei casi questi dispositivi, con durata di vita media dai 15 ai 25 anni, consentono un risparmio annuale fino a 1286 euro e, se correttamente installato e orientato verso la luce solare, riesce a generare fino a 3223kWh di energia elettrica nell’arco di un anno. Alcuni sono, almeno apparentemente, molto economici, disponibili anche per poche centinaia di euro.

A volte però è comunque necessario rivolgersi a un esperto per l’installazione e questi costi, che variano in base alla potenza del dispositivo e agli eventuali accessori venduti nel kit, partono dai 400 euro fino a 800 circa.

Inoltre, nel caso in cui si abbia bisogno di un intervento di un tecnico per l’installazione e per fissare in modo sicuro il dispositivo al balcone o al terrazzo bisogna considerare un centinaia di euro in più.

Nel 2022 anche IKEA propose un kit fotovoltaico low-cost (low cost ma non fai-da-te). All’epoca la soluzione senza sistema di accumulo era venduta al prezzo di 2.745 EUR mentre quella incluso il sistema di accumulo per 6.925 EUR (il sistema di accumulo era anche in vendita come unità a sé stante a 3850 EUR).

Ma in realtà ora, accedendo al sito, si nota come i prezzi siano piuttosto aumentati, complice una diversa situazione di scontistica e incentivi disponibili.

Il Solarbank 2 E1600 Pro di Anker SOLIX

Novità del mercato è invece il dispositivo Solarbank 2 E1600 Pro di Anker SOLIX, un comune sistema fotovoltaico da balcone (da 1.6 kWh), dove però il pannello solare da balcone integra il sistema di accumulo. Una novità, la prima al mondo, che, oltre a semplificare le procedure di ricerca e installazione, garantisce davvero il risparmio complessivo desiderato, fino a 1100 euro in meno.

Il sistema viene venduto con garanzia di 10 anni, durata di vita prevista pari a 15 anni e circa 6000 cicli di ricarica. Secondo quanto riportato nelle schede tecniche, inoltre, il risparmio annuo previsto arriva a 1286 euro, per una produzione 3223 kWh e rientro di investimento stimato pari a 4 anni.

L’architettura complessiva include inoltre anche un contatore intelligente, che analizza con precisione i dati energetici, monitorando automaticamente l’energia in tempo reale, in modo da ridurre gli sprechi, minimizzare l’utilizzo della rete e abbassare in definitiva le bollette elettriche.

The last but not the least, il sistema è modulare, perché consente l’aggiunta di altre batterie a quella integrata che permette di aumentare la capacità da quella iniziale garantita 1,6 kWh fino a 9,6 kWh in modo da potersi adattare alle esigenze delle singole famiglie e unità immobiliari.

Si possono acquistare quattro opzioni diverse, che garantiscono vantaggi diversi, da un costo iniziale più basso e quindi un investimento iniziale meno oneroso, a una produzione maggiore che punta ad un risparmio in bolletta più immediato.

I sistemi si possono già ordinare online.

Attualmente, sono disponibili diverse offerte promozionali valide dall’8 al 21 luglio 2024:

Il Solarbank 2 E1600 Pro ha un prezzo di listino di 1599 euro ma è scontato a 1399 euro, con un risparmio di 200 euro (12,5%). Anche il modello Solarbank 2 E1600 Plus è scontato del 14,3%, nello stesso periodo.

Per chi desidera un pacchetto più completo, il Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro + 2* 435 W bifacciale è disponibile a 1699 euro, con un risparmio del 19,1%. Il pacchetto con 4 pannelli Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro + 4* 435 W bifacciale è scontato da 2599 euro a 1999 euro, con un risparmio di 600 euro (23,1%), mentre Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus + 2* 435 W prevede uno sconto del 21%.

Fino al 17 Luglio è attiva la promozione Buy 1, Get 1 Free Gift: i clienti che comprano Solarbank 2 E1600 Pro o Solarbank 2 E1600 Plus sul sito di Anker SOLIX riceveranno anche un Anker SOLIX Smart Meter (valore €129).

Infine, i prodotti comprati su ankersolix.com durante il periodo promozionale sono garantiti al miglior prezzo per un mese a partire dalla data di acquisto degli utenti.

