Fotovoltaico biologico dalle alghe, la rivoluzione dall’India delle celle solari “verdi”

Un team di ricerca dell'università indiana Amrita Vishwa Vidyapeetham ha sviluppato celle solari utilizzando alghe vive, ha fabbricato il dispositivo bio-fotovoltaico utilizzando una macro alga filamentosa d'acqua dolce, la Pithophora, che si trova sul fondo degli habitat acquatici o formando tappeti densi sulla superficie dell'acqua.

I ricercatori hanno raccolto le alghe da uno stagno, le hanno pulite e ridotte in piccoli frammenti. Hanno poi realizzato un dispositivo posizionando un biofilm, una pellicola di alga, tra un elettrodo superiore di rame rivestito di carbonio attivato e un elettrodo inferiore di ossido di stagno aggiunto di fluoro rivestito di biossido di titanio.

Il loro lavoro è presentato nell’articolo di ricerca “Sustainable power generation from live freshwater photosynthetic filamentous macroalgae Pithophora“, pubblicato nel Journal of Science: Advanced Materials and Devices. L’articolo afferma che è “forse il primo lavoro di reporting in cui macro alghe vive d’acqua dolce generano elettricità in un sandwich tra due elettrodi modificati che raccolgono particelle cariche”.

Sudip Kumar Batabyal, uno dei ricercatori e autori del rapporto, ha dichiarato a pv-magazine che la tecnologia fotovoltaica biologica ha il potenziale per essere un’alternativa sostenibile alle celle solari tradizionali, non richiede l’uso di materiali costosi o tossici e può essere coltivata utilizzando risorse rinnovabili. Sembra che anche la Spagna e la Corea del Sud stiano lavorando a delle celle utilizzando alghe. Il ricercatore ha aggiunto, però, che la tecnologia deve affrontare molte sfide come la bassa efficienza e scalabilità, cioè la capacità di aumentare o diminuire l’efficienza in base alle necessità. Batabyal ha poi aggiunto

Sebbene il dispositivo attuale abbia fornito una potenza inferiore rispetto alla tecnologia al silicio, questa tecnologia fotovoltaica verde sarà la soluzione sostenibile futura per la generazione di energia solare

