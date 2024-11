Fotovoltaico, arrivano gli adesivi personalizzabili per rendere più attraenti (e redditizi) i pannelli solari

Una società italiana, ha ideato adesivi personalizzabili per rivestire i pannelli solari, rendendoli più gradevoli alla vista con una perdita minima di efficienza energetica. Questi adesivi consentono di integrare estetica e sostenibilità, offrendo decorazioni che spaziano da motivi naturali a banner pubblicitari. l progetto apre nuove possibilità di marketing sostenibile, unendo energia pulita e design.

Un adesivo per ricoprire, anzi, per “wrappare” i nostri pannelli solari, così da unire energia pulita e esigenze estetiche.

I pannelli fotovoltaici sono alleati indispensabili nella lotta al cambiamento climatico e per la piena realizzazione della transizione energetica. Nonostante i vantaggi ben noti, il loro aspetto non sempre incontra i gusti estetici attuali. È ironico, considerando che siamo cresciuti con panorami segnati da centrali a carbone fumanti. Tuttavia, è giusto rispondere alle esigenze degli utenti. Negli ultimi tempi, numerose proposte cercano di conciliare energia rinnovabile e design.

Il fotovoltaico flessibile, sviluppato anche grazie alle incredibili proprietà della perovskite, sta dando ottimi risultati sia per piccoli dispositivi, come cuffie o altoparlanti, sia per applicazioni più ambiziose, come sulle auto elettriche.

L’esigenza di integrare in modo armonico l’immagine di dispositivi sempre più presenti nella nostra quotidianità sta diventando sempre più pressante. Una soluzione semplice ed esteticamente gradevole è arrivata da una società italiana, che ha ideato degli adesivi con fantasie personalizzabili per rivestire i pannelli solari. Questa pellicola non solo protegge i pannelli solari, ma permette di rispettare l’estetica dell’ambiente circostante mentre si produce energia pulita.

La società che ha sviluppato questa idea si chiama Sunspeker e ha sede a Torino. Il loro film adesivo, applicato su tutta la superficie del pannello solare, lo rende più gradevole alla vista, con una perdita di efficienza limitata al 20%, mantenendo quindi una capacità dell’80%. Dalla riproduzione di rami e foglie alle tegole, fino ai banner pubblicitari, le possibilità di personalizzazione sono infinite. La società italiana intende compensare la perdita di efficienza attraverso gli introiti pubblicitari.

Questa proposta tecnologica permette dunque di coniugare energia pulita, estetica e un nuovo approccio al marketing sostenibile.

Fonte: Sunspeker

