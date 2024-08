Fotovoltaico, arriva la lavasciuga solare collegata direttamente al tetto (tramite intelligenza artificiale)

Utilizzare la lavatrice-asciugatrice non comporterà più sensi di colpa: arriva un elettrodomestico collegato ai pannelli solari tramite un software basato su IA, che può far risparmiare fino al 30% in bolletta elettrica sulle operazioni di lavaggio e asciugatura

Utilizzare la lavatrice-asciugatrice non dovrà più farci venire sensi di colpa: ecco che arriva l’elettrodomestico collegato direttamente ai pannelli solari sul tetto grazie a un software basato su intelligenza artificiale che può far risparmiare fino al 30%.

Lo sviluppo dell’IA sta facendo passi da gigante e le sue applicazioni si stanno rivelando molto interessanti in tantissimi ambiti. Lo abbiamo visto recentemente con il dispositivo per il ritrovamento dei bambini persi in spiaggia o, addirittura, per la “traduzione” delle emozioni dei nostri migliori amici a quattrozampe.

Nella domotica e Smart Home, programmi che utilizzano l’IA sono collegati a sistemi solari residenziali, batterie di accumulo, elettrodomestici e, anche, veicoli elettrici per l’utilizzo efficace dell’elettricità generata dai pannelli solari.

Un prezioso alleato che, secondo l’azienda che sta sviluppando la nuova lavatrice-asciugatrice, renderà possibile ridurre la bolletta elettrica annuale per il lavaggio e l’asciugatura di circa un terzo. L’applicazione che gestisce i flussi energetici dell’elettrodomestico, sposta le operazioni di asciugatura in base alla quantità di energia prodotta in surplus rispetto alle necessità della casa.

L’azienda produttrice è la giapponese Sharp, che ha anche spiegato che il sistema consente di controllare automaticamente le apparecchiature energetiche domestiche e monitorarne lo stato di funzionamento anche da remoto. Inoltre, avvisa i proprietari di casa quando devono utilizzare gli elettrodomestici oppure ricaricare l’auto elettrica.

Secondo i nostri calcoli, è possibile ridurre la bolletta elettrica annuale per il lavaggio e l’asciugatura di circa il 30%”, ha dichiarato Sharp “Il sistema sposta automaticamente il tempo di asciugatura in base alla quantità di energia in eccesso generata dall’impianto fotovoltaico sul tetto per ridurre le bollette dell’elettricità.

