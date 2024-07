Finestre fotovoltaiche, i pannelli solari trasparenti che producono energia gratuita (e aumentano l’efficienza della tua casa)

Le finestre ClearPower offrono energia sostenibile senza compromettere la luce naturale, rivoluzionando il settore energetico con pannelli solari trasparenti

Le vostre finestre potrebbero presto fare molto di più che lasciar entrare la luce: potrebbero produrre anche energia. Grazie alla tecnologia ClearPower di Jim Paull, i pannelli solari trasparenti sono ora una realtà. Queste finestre innovative promettono di ridurre i costi energetici e migliorare il comfort abitativo, tutto senza compromettere la luce naturale.

Si è sentito parlare spesso dell’implementazione di pannelli solari sulle finestre degli edifici. Questa soluzione potrebbe essere estremamente vantaggiosa, poiché consentirebbe di generare energia direttamente dal comfort della propria abitazione. Tuttavia, la maggior parte dei pannelli solari richiede una certa tonalità scura per una produzione energetica efficiente, il che può essere un punto controproducente rispetto alle tradizionali finestre progettate per massimizzare l’ingresso di luce.

Nonostante ciò, una recente innovazione ha superato questo ostacolo. Paull ha lavorato per perfezionare le finestre ClearPower, eliminando tutti i problemi associati ai precedenti pannelli fotovoltaici. Queste nuove finestre con pannelli solari trasparenti non solo generano energia, ma lo fanno senza compromettere l’illuminazione naturale delle abitazioni.

Vantaggi delle finestre fotovoltaiche trasparenti

Oltre al grande vantaggio di produrre energia e ridurre i costi in bolletta, le finestre fotovoltaiche ClearPower controllano l’ingresso del calore solare, riducendo così i costi di climatizzazione estiva. Inoltre, il design risulta più economico da sviluppare rispetto alle tecnologie BIPV, sfruttando l’incapsulamento delle finestre a vetri isolanti multipli, vantaggioso sia in termini di efficienza che di costi.

Queste finestre sono in grado di produrre tra il 68% e il 75% dell’energia rispetto ai moduli tradizionali, grazie alla loro alta efficienza e orientamento ottimale verso il sole. Questo le rende un investimento molto vantaggioso per i consumatori, offrendo una soluzione energetica sostenibile senza sacrificare l’estetica o la funzionalità.

Le finestre ClearPower incorporano celle solari bifacciali in silicio cristallino, le stesse impiegate in oltre il 90% dei pannelli solari commerciali, ma posizionate tra due pannelli di vetro isolante. Questa disposizione particolare le fa apparire come piccole veneziane sempre aperte, quasi invisibili a pochi metri di distanza. Pertanto, non compromettono la ricezione della luce solare nelle abitazioni. . Questa innovazione promette di rivoluzionare l’uso dei pannelli solari in case e edifici, superando i limiti di spazio orizzontale e contribuendo significativamente alla transizione energetica verso fonti rinnovabili.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: ClearPower

Ti potrebbe interessare anche: