Dall’eolico silenzioso da tetto ai tornelli della metro trasformati in mini turbine: le invenzioni più interessanti che sfruttano potere del vento

Il vento è una fonte di energia pulita e dal potenziale straordinario ma ancora sottovalutato: scopriamo le innovazioni più promettenti nel campo dell'eolico

L’energia eolica rappresenta una risorsa rinnovabile e inesauribile, destinata a svolgere un ruolo sempre più centrale nella transizione energetica a livello globale. Uno dei vantaggi principali è che il vento soffia quasi ovunque e offre un’ottima garanzia di regolarità. Inoltre gli impianti eolici presentano un impatto ambientale minimo e non hanno bisogno di aree estese di suolo, sviluppandosi verticalmente.

Nel corso del 2023 in Europa questa fonte di energia pulita si è rivelata cruciale: per la prima volta abbiamo generato più elettricità grazie all’eolico, (che ha registrato un incremento del +13%) invece di ricorrere al gas.

Investire nell’energia eolica e nelle sue nuove tecnologie non contribuisce solo a un futuro più verde rendendoci meno dipendenti dai combustili fossili, ma offre anche significativi benefici economici e sociali, creando nuovi posti di lavoro e abbattendo i costi in bolletta. Sono numerose le invenzioni fatte negli ultimi anni, grazie ai progressi tecnologici, nel settore dell’eolico. In occasione della Giornata del Vento, che si celebra oggi, vogliamo raccontarvi le più interessanti.

La turbina eolica intelligente che converte il traffico in energia

Una delle invenzioni più sorprendenti prende il nome di Enlil ed è un’innovativa turbina eolica che trasforma il vento generato dal passaggio delle auto in elettricità. Questo sistema, ideato dal giovane imprenditore turco Kerem Deveci, funziona sia sulle strade che nelle autostrade con tutti i tipi di veicoli (comprese le bici), oltre che col vento naturale. Il vantaggio è che può essere installato facilmente, senza ingombrare per via delle sue dimensioni ridotte.

La turbina verticale intelligente che riesce a “catturare” il vento da entrambi i lati ed è in grado di generare 1 kWh di energia elettrica in un’ora quando le auto e gli altri veicoli vanno veloci, senza fermarsi. Ma Enlil non è semplicemente una turbina eolica. Questa tecnologia vanta una serie di funzioni molto utili: riesce, infatti, a monitorare i livelli di CO2 e di umidità presenti nell’aria e trasferire i dati a una piattaforma online.

I tornelli della metro trasformati in mini turbine eoliche

Sfruttare l’energia cinetica dei tornelli della metro per produrre elettricità in modo sostenibile? Si può fare! Questa intuizione semplice ma geniale – venuta a un team di studenti della scuola di ingegneria Junia di Lille – si è rivelata un grande successo a Parigi. Proprio qui lo scorso anno, in occasione della Giornata Europea del Vento e dell’Energia Eolica, sei tornelli della stazione della metropolitana di Miromesnil sono stati trasformati in mini turbine eoliche.

L’esperimento ha permesso di generare energia elettrica per alimentare il sistema di illuminazione e i display della stazione francese. In soli due giorni, ben 27.000 passeggeri hanno attraversato i tornelli a vento della stazione di Miromesnil, contribuendo così alla produzione di 2.160 Wh di elettricità, una media di 0,08 Wh per passeggero. Se le mini turbine eoliche fossero installate in tutta le metro di Parigi, si potrebbero quasi 136 MWh di energia all’anno, che equivale al consumo annuo di energia elettrica di quattro famiglie.

L’eolico da tetto silenzioso e senza pale

L’eolico del futuro? Potrebbe essere discreto e silenzioso. A lavorare a questo progetto è l’azienda californiana Aeromine Technologies che ha sviluppato un sistema di mini turbine eoliche senza pale da installare sui tetti. Queste unità, progettate per resistere a venti tra i 193 e i 254 km/h, possono essere collocate su una vasta gamma di edifici: abitazioni, magazzini, uffici, ospedali e centri commerciali e ciò le rende una soluzione ideale per generare energia pulita in contesti urbani e industriali.

Ma come funzionano? Le mini turbine senza pale sfruttano l’aerodinamica, simile a quella dei profili alari delle auto da corsa, per catturare e amplificare il flusso d’aria sopra gli edifici, senza emettere rumore. Ogni dispositivo può produrre circa 50 kW e può essere integrata anche con impianti solari già esistenti sui tetti. Aeromine Technologies punta a lanciare sul mercato le sue innovative turbine in Europa e Nord America dal prossimo anno.

La mini-turbina eolica portatile dalle dimensioni di una borraccia

Fra le invenzioni più utili e interessanti spicca Shine Turbine, una turbina eolica portatile, leggera ed efficiente, che rappresenta la soluzione perfetta per generare energia in zone ventose. Questo dispositivo, dal peso inferiore ai 2 kg, può essere trasportato e montato ovunque grazie a un supporto: la turbina ripiegata ha le dimensioni di una borraccia da 1000 ml.

Shine Turbine è progettato per venti che variano dai 13 e i 45 km/h e in condizioni di vento stabile, specialmente a una velocità intorno ai 28 km/h, è in gradi di generare circa 40 watt di potenza. Può essere, quindi, adoperata ad esempio per caricare uno smartphone in circa un’ora.

Questo la rende sufficientemente potente per ricaricare un telefono cellulare in poco più di un’ora. Inoltre, il dispositivo è dotato di un controller con tracciamento del punto di potenza massima, che garantisce un’efficienza del 95% e dispone di una batteria interna da 12.000 mAh per stoccare l’energia prodotta.

