Eolico: nel deserto dell’Arizona il più grande impianto degli USA con oltre 900 nuove turbine per ricavare energia dal vento

SunZia è il più grande progetto di infrastrutture eoliche negli Stati Uniti, con una linea ad alta tensione che collegherà l'Arizona al Nuovo Messico per trasportare energia pulita. Il progetto prevede l'installazione di oltre 900 turbine eoliche e genererà 20,5 miliardi di dollari in benefici economici,

Si chiama SunZia ed è la più grande opera in costruzione di infrastrutture ed energia eolica.

Sarà una linea di trasmissione ad alta tensione che collegherà l’Arizona al Nuovo Messico e sarà cruciale per soddisfare la crescente domanda energetica dell’Ovest degli Stati Uniti, garantendo stabilità alla rete elettrica.

A opera ultimata, SunZia Wind potrà contare su oltre 900 nuove turbine eoliche, disseminate nel deserto del Nuovo Messico, per produrre 3.500 MW di energia per tutto il Sud-Ovest americano.

Si stima che il Nuovo Messico possieda alcune delle risorse eoliche più consistenti e abbondanti del Paese, ma queste potenzialità sono spesso limitate dalla carenza di infrastrutture per la trasmissione. Con SunZia Transmission, questa energia sarà trasportata verso le aree ad alta domanda, fornendo energia pulita, economica e senza combustibili fossili all’Arizona e agli Stati dell’Ovest.

Si prevede che i progetti SunZia Wind e Transmission genereranno un impatto economico complessivo di 20,5 miliardi di dollari, comprendendo benefici diretti, indiretti e indotti, insieme a rilevanti effetti fiscali. In totale, i progetti genereranno 1,3 miliardi di dollari in imposte che andranno a sostenere governi locali, comunità, scuole e proprietari terrieri in Nuovo Messico e Arizona. Questi contributi deriveranno da tasse sulle vendite, imposte sugli immobili e pagamenti a proprietari terrieri pubblici e privati.

Pattern Energy, la società che si è occupata dello sviluppo del progetto eolico, sta collaborando con consulenti ambientali e una fattoria locale di saguaro per trasferire e ripiantare questi iconici “cactus a candelabro” tipici dell’Arizona, con l’obiettivo di garantire la conservazione del paesaggio desertico.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Pattern Energy

Leggi anche: