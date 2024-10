Eolic Wall: la turbina eolica domestica che si impila come un set da costruzione

La giovane start-up peruviana Eolic Wall ha sviluppato una turbina eolica innovativa e modulare, pensata per le aree urbane e in grado di ridurre l’impatto ambientale

Il vento è una risorsa rinnovabile, ma la sua piena valorizzazione energetica presenta ancora numerosi ostacoli. A differenza dei pannelli solari, facilmente installabili in molteplici contesti, le turbine eoliche tradizionali necessitano di ampie superfici di terreno, producendo in più rumore e rischiando di mettere in pericolo l’avifauna. Tuttavia, una start-up peruviana, Eolic Wall, ha sviluppato un’innovativa turbina eolica che punta a favorire l’adozione di energia verde sfruttando il potenziale cinetico del vento.

L’azienda Eolic Wall ha ideato una turbina in grado di offrire le stesse prestazioni delle grandi turbine convenzionali, ma con un ingombro decisamente inferiore. Come spiegato da Alfonso Mujica, socio dell’azienda, questa nuova tecnologia è stata progettata per adattarsi a esigenze specifiche, consentendo così una produzione decentralizzata e più accessibile di energia eolica. La caratteristica distintiva risiede nella sua flessibilità, pensata per ottimizzare l’efficienza anche in spazi limitati.

La turbina modulare che riduce l’impatto visivo

Frutto di una ricerca avanzata, la turbina di Eolic Wall sfrutta la tecnologia della levitazione magnetica per ridurre l’attrito tra le parti mobili, prolungando così la vita dei componenti. Grazie al suo design innovativo, che amplifica la velocità del vento, l’efficienza energetica è maggiore rispetto a quella delle turbine tradizionali, permettendo di produrre più energia in spazi ridotti. Inoltre, la modularità del sistema consente di impilare diverse unità, risolvendo il problema dell’interferenza tra più generatori vicini.

Queste caratteristiche fanno della turbina di Eolic Wall una soluzione perfetta per l’ambiente urbano. Grazie alla sua compattezza e alle elevate prestazioni, può essere installata in contesti caratterizzati da spazi limitati, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione delle aree residenziali e industriali. La sua modularità offre inoltre una maggiore flessibilità di impiego, aprendo la strada a una nuova concezione di energia eolica urbana.

