Energia pulita ovunque con questi generatori portatili da usare dove vuoi (ora ad un prezzo scontatissimo)

Energia pulita sempre a portata di mano: i generatori portatili sono l’alleato perfetto per rimanere connessi, ovunque tu sia. Perfetti per avventure outdoor, emergenze o blackout in casa, ti offrono una libertà energetica sostenibile senza dipendere dalla rete.

Immagina di poter avere a disposizione una fonte di energia pulita e affidabile in ogni momento, ovunque ti trovi. Che tu sia in campeggio nel cuore della natura, immerso in un’avventura in van lontano dalla rete elettrica, o semplicemente a casa, i generatori portatili offrono una soluzione innovativa e sostenibile per tutte queste esigenze. Questi dispositivi permettono di ricaricare smartphone, laptop e addirittura alimentare piccoli elettrodomestici, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale e favorendo l’uso di energia rinnovabile con una power station a portata di mano.

Sempre più persone stanno scoprendo i vantaggi dell’autosufficienza energetica, sia per le emergenze che per le attività all’aperto o anche per un risparmio domestico. Unendo sostenibilità, praticità e tecnologia avanzata, i generatori portatili stanno diventando alleati preziosi nella quotidianità. E, con le offerte di Black Friday che rendono questi dispositivi più accessibili che mai, è il momento ideale pensare davvero alle opzioni disponibili.

I migliori generatori portatili BLUETTI

BLUETTI, uno dei leader nell’innovazione energetica sostenibile, ha lanciato una serie di offerte per il Black Friday, che dureranno dall’11 novembre al 2 dicembre. Questi sconti rendono i generatori portatili e le stazioni di energia domestica BLUETTI ideali per chi cerca un regalo pratico e green, utile per ogni situazione.

Per chi ama viaggiare: Power Station BLUETTI AC180 e AC70+ con Charger 1

Pensato per chi è sempre in movimento, Il modello AC180 è una power station compatta ma potente, perfetta per viaggiatori, camperisti e chiunque abbia bisogno di energia affidabile ovunque. Con una capacità di 1.152Wh e una potenza di uscita di 1.800W, è ideale per alimentare dispositivi come frigoriferi da auto per oltre 15 ore, ideale per campeggio, picnic o giornate in spiaggia. Ora in offerta a €649 anziché €999, rappresenta un’ottima opportunità di acquisto.

Per chi cerca una soluzione più compatta, il BLUETTI AC70 (768Wh e 1.000W) è l’ideale per ricaricare telefoni, laptop e droni, perfetto per il campeggio o le gite all’aperto. Anche questo modello è in offerta, passando da €699 a €499. Per chi desidera alimentare la stazione con energia solare, il pacchetto AC70+MP200 è disponibile a un prezzo speciale di €748 per i membri BLUETTI. Per ricariche ancora più rapide, è disponibile il nuovo Charger 1, compatibile con varie stazioni portatili BLUETTI, che consente una ricarica fino a 560W.

Per chi ama l’avventura off-grid: BLUETTI AC200L

Il modello AC200L è il regalo perfetto per chi vive avventure off-grid o la vita in van. Con una capacità di 2.048Wh e una potenza di uscita di 2.400W, è in grado di alimentare piccoli elettrodomestici, come frigoriferi e macchine del caffè, garantendo un comfort completo anche lontano dalla rete elettrica. Per esempio, può mantenere un frigo da 150W acceso per 28 ore o caricare un laptop fino a 47 volte. L’AC200L è ora in offerta a €1.399 invece di €1.799. Per chi ha bisogno di un’autonomia ancora maggiore, il pacco batteria aggiuntivo B300K permette di raddoppiare la capacità fino a 4.812,8Wh ed è disponibile a €2.598.

Soluzioni pratiche per la casa: BLUETTI AC300 e AC500

Per chi cerca una sicurezza energetica domestica, i sistemi di backup AC300 e AC500 offrono serenità durante i blackout e permettono di risparmiare sulle bollette. Il AC300 + B300K, ora in promozione a €2.199 (prezzo precedente €2.598), può sfruttare fino a 2.400W di energia solare, ricaricando la sua batteria da 2.764,8Wh in circa 2 ore. Con il set AC300+B300K+PV350 al prezzo speciale di €2.698, è possibile sfruttare al massimo l’energia solare.

Per una capacità ancora maggiore, il modello AC500 con due B300K (5.000W/5.529,6Wh) è disponibile a €3.998 (anziché €4.897), perfetto per alimentare elettrodomestici potenti, come un condizionatore da 5.000 BTU, per diverse ore. Collegando pannelli solari, il sistema raggiunge una ricarica veloce fino a 3.000W, riducendo i costi energetici e sfruttando al massimo l’energia pulita.

Altri vantaggi della promozione Black Friday BLUETTI

Oltre agli sconti su generatori e power station, la promozione Black Friday offre vantaggi extra:

BLUETTI Bucks: accumula fino a cinque volte i punti sui tuoi ordini durante il periodo promozionale, convertibili in sconti futuri. Regali in base all’importo speso:

Oltre 800 €: Ricevi una multipresa protettiva BLUETTI.

Oltre 1.200 €: Multimetro digitale BLUETTI.

Oltre 1.700 €: Aspirapolvere portatile BLUETTI.

Oltre 2.500 €: Pannello solare MP200 (solo 100 pezzi disponibili).

BLUETTI: un impegno per un futuro sostenibile

Con l’aumento della consapevolezza sull’importanza delle energie rinnovabili e dell’autosufficienza energetica, i generatori portatili rappresentano un’opportunità concreta per chiunque voglia affrontare la quotidianità in modo più sostenibile e flessibile. Che sia per un weekend immersi nella natura o come riserva energetica durante i blackout, soluzioni come quelle di BLUETTI dimostrano come tecnologia e sostenibilità possano convergere in modo efficace. Le offerte di questo Black Friday rendono questi dispositivi più accessibili, permettendo a chiunque di sperimentare una nuova indipendenza energetica, utile per la casa e per le avventure.

Non perdere le migliori offerte dell’anno e ricordati di utilizzare il codice BLUETTIGM per un ulteriore 5% di sconto.

Informazioni su BLUETTI

Pioniere della tecnologia nell’energia pulita, BLUETTI si impegna per un futuro sostenibile offrendo soluzioni di stoccaggio energetico ecologico e conveniente per usi sia interni che esterni. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI è dedicata a portare energia a un milione di famiglie africane in aree prive di rete elettrica. Con un forte focus sull’innovazione e sulle esigenze dei clienti, BLUETTI si è affermata come leader di fiducia nel settore in oltre 110 paesi e regioni.

Non vuoi perdere le nostre notizie?