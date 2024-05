Energia fai da te, come funziona Recon, il simulatore online che promuove le Comunità Energetiche Rinnovabili

Per favorire la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) è online Recon (Renewable Energy Community ecONomic simulator), lo strumento di ENEA che permette di effettuare valutazioni preliminari di tipo energetico, economico e finanziario in modo da indirizzare gli utenti verso la soluzione più conveniente di autoconsumo collettivo. Ecco come funziona

È online Recon 2.0 (Renewable Energy Community ecONomic simulator), il simulatore di ENEA che mira a promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e altre forme di autoconsumo collettivo. Ecco come funziona.

Leggi anche: Non solo CER, ci sono incentivi anche per altre forme di autoconsumo diffuso, come ottenerli

Il simulatore nasce all’interno del quadro normativo italiano vigente che ha recentemente introdotto il Decreto CER a seguito del quale sono state pubblicate anche le regole operative che hanno reso definitivamente disponibili tutti gli incentivi previsti dal decreto.

Leggi anche: Energia fai da te, da oggi al via le domande per gli incentivi (contributi per 5,7 miliardi)

In realtà una versione precedente era già stata rilasciata a maggio 2021, che comunque aveva ottenuto ottimi risultati in termini di registrazioni e valutazioni effettuate. Ma il nuovo Recon introduce delle funzionalità in più e aggiornamenti piuttosto “radicali”.

Come spiegano i ricercatori di ENEA, lo strumento calcola l’autoconsumo fisico e diffuso, l’autosufficienza energetica, i benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di CO 2 , i risparmi legati all’autoconsumo, ricavi da vendita di energia, l’incentivo e il contributo di valorizzazione dell’autoconsumo diffuso, i costi operativi e di gestione, i flussi di cassa attualizzati e i principali indicatori finanziari tra i quali – importantissimo – il tempo di ritorno dell’investimento.

Proprio perché gli impianti a fonte rinnovabile hanno un costo non trascurabile, Recon permette di analizzare diverse forme di finanziamento: acquisto in equity, prestito, contributi in conto capitale UE e non UE, noleggio operativo, leasing, acquisto tramite fornitore energia o anche a carico della CER.

Tutte le tipologie di utenti possono usare Recon 2.0, da enti locali a comuni cittadini, così come solo consumatori di energia ma anche i produttori e i prosumer, ovvero coloro che consumano l’energia da loro stessi prodotta. Inoltre è possibile simulare diversi profili di consumo (residenziale, condominio, ufficio, scuola, commerciale, industriale/artigianale).

Al momento Recon 2.0 consente di valutare solo impianti fotovoltaici ma a breve – promette ENEA – sarà possibile effettuare simulazioni anche per impianti minieolici e mini-idroelettrici.

Per usarlo, è necessario registrarsi (gratuitamente) e attualmente funziona bene con Firefox, Chrome, Safari e Edge.

Con Recon, ENEA intende supportare gli Enti Locali e gli stakeholder nella definizione di scelte consapevoli e informate volte alla creazione di CER e di GAC (Gruppi di Autoconsumo Collettivo, N.d.R.) – scrivono i ricercatori – e favorire il coinvolgimento dei cittadini nella transizione energetica e la loro partecipazione attiva al mercato dell’energia in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea

Il simulatore RECON è sviluppato nell’ambito della Ricerca di Sistema elettrico PTR 2022-2024 – Progetto 1.7 “Tecnologie per la penetrazione efficiente del vettore elettrico negli usi finali”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed è disponibile a questo link.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: ENEA / ENEA/Youtube

Leggi anche: