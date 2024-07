Energia delle maree: arriva la turbina a vite ricavata dai rifiuti di plastica che sfida le leggi della fisica

Spiralis Energy, una start-up londinese, ha sviluppato un generatore di energia mareomotrice basato sulla vite di Archimede, puntando a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a fornire una fonte di energia pulita e rinnovabile attraverso prove previste ad Aurigny

Come può un’antica invenzione greca contribuire a un futuro più sostenibile? E se vi dicessimo che un generatore di energia mareomotrice potrebbe essere stampato in 3D e assemblato ovunque nel mondo, utilizzando materiali riciclati? Questo è il sistema innovativo della startup londinese Spiralis Energy, il quale non solo produce elettricità pulita, ma riduce anche l’impatto ambientale.

La giovane azienda sta aprendo nuove strade verso un futuro energetico più verde e sicuro, con prove imminenti nelle acque di Aurigny che potrebbero rivoluzionare il modo in cui produciamo e utilizziamo l’energia.

La particolarità del generatore Spiralis: un’innovazione modulare e sostenibile

Il generatore di energia mareomotrice sviluppato da Spiralis Energy utilizza due viti generatrici di elettricità, denominate “Axial Skelter“. Montate su una piattaforma galleggiante, queste viti misurano circa 20 metri ciascuna e sono interamente realizzate in plastica stampata in 3D.

Sebbene questo generatore ricordi una vite di Archimede utilizzata in altri sistemi di produzione energetica, si distingue per le sezioni trasversali in fogli di alluminio che generano un maggiore coppia creando una bassa sezione sul lato superiore. Spiralis Energy ha scelto un design modulare per facilitare il trasporto e l’assemblaggio, consentendo al sistema di essere stampato in 3D ovunque nel mondo da robot e trasportato sotto forma di kit prima dell’assemblaggio.

Questa innovativa concezione mira a sfruttare i correnti di marea per generare energia in modo efficiente e sostenibile. Utilizzando l’energia cinetica delle maree, una fonte pulita e rinnovabile, il generatore contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni di gas a effetto serra.

Inoltre, è progettato per minimizzare l’impatto sull’ecosistema marino ed è riciclabile, poiché le sue viti possono essere fuse e riutilizzate, essendo fabbricate con plastica di scarto. Secondo Spiralis Energy, questo generatore ha il potenziale per segnare un passo importante verso un futuro energetico più verde e sostenibile, potendo essere replicato in altre regioni del mondo. Questa tecnologia rappresenta un avanzamento significativo nel settore delle energie rinnovabili.

Come accennato poco fa, la start-up londinese prevede di effettuare prove nelle acque di Aurigny per valutare il potenziale del generatore nei correnti di marea di questa isola anglo-normanna durante i mesi invernali. Se le prove avranno esito positivo, questa iniziativa potrebbe aprire nuove opportunità economiche ad Aurigny, attirando investimenti e creando posti di lavoro locali.

Inoltre, fornirebbe una fonte aggiuntiva di energia rinnovabile per l’isola. Spiralis Energy intende creare una succursale locale e fornire energia pulita alla rete di Aurigny a basso costo. La startup prevede di competere per i contratti per differenza (CFD) offerti dal governo britannico. Il Comitato politico e finanziario di Aurigny (CFP) ha espresso il proprio sostegno all’uso delle acque dell’isola come banco di prova.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Spiralis.energy

Ti potrebbe interessare anche: