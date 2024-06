Fotovoltaico galleggiante: così i i pannelli solari installati nei laghi potrebbero rivoluzionare la fornitura elettrica globale

I pannelli fotovoltaici galleggianti potrebbero soddisfare tutte le esigenze elettriche di molti paesi, secondo uno studio delle Università di Bangor e Lancaster

Un nuovo studio condotto dai ricercatori delle Università di Bangor e Lancaster, insieme al Centro per l’Ecologia e l’Idrologia del Regno Unito, ha dimostrato che i pannelli fotovoltaici galleggianti potrebbero soddisfare tutte le esigenze energetiche di alcuni paesi. Lo studio ha calcolato il potenziale globale per l’installazione di array solari galleggianti a basso impatto ambientale su quasi 68.000 laghi e bacini idrici in tutto il mondo, utilizzando i dati climatici disponibili per ciascuna località.

I ricercatori hanno preso in considerazione laghi e bacini idrici situati a non più di 10 km da un centro abitato, non situati in aree protette, che non si prosciugano e non si congelano per più di sei mesi all’anno. I calcoli si sono basati su una copertura del 10% della superficie del lago con pannelli FPV, fino a un massimo di 30 km2. Sebbene la produzione energetica vari in base all’altitudine, latitudine e stagione, il potenziale annuale di generazione elettrica da FPV su questi laghi è stato stimato in 1302 terawattora (TWh), circa quattro volte la domanda elettrica annuale totale del Regno Unito.

Vantaggi e potenziali impatti ambientali

I pannelli fotovoltaici galleggianti offrono numerosi vantaggi rispetto alle installazioni terrestri: liberano terre per altri utilizzi e mantengono i pannelli più freschi, rendendoli più efficienti. Esistono anche evidenze di benefici ambientali, come la riduzione della perdita d’acqua per evaporazione e la limitazione delle fioriture algali. Tuttavia, gli studiosi avvertono che è necessaria ulteriore ricerca per valutare l’impatto ambientale complessivo degli FPV. È essenziale considerare la funzione dei corpi idrici e il loro utilizzo, oltre agli impatti ecologici potenziali, prima di procedere con l’installazione.

Quando i dati sono stati analizzati a livello nazionale, è emerso che cinque paesi potrebbero soddisfare tutte le loro esigenze elettriche tramite FPV, tra cui Papua Nuova Guinea, Etiopia e Ruanda. Altri, come Bolivia e Tonga, potrebbero soddisfare rispettivamente l’87% e il 92% della domanda elettrica. Molti paesi, principalmente in Africa, Caraibi, Sud America e Asia Centrale, potrebbero soddisfare tra il 40% e il 70% della loro domanda annuale di elettricità tramite FPV. In Europa, la Finlandia potrebbe coprire il 17% della sua domanda elettrica con FPV, mentre la Danimarca il 7%.

Situazione nel Regno Unito

Nel Regno Unito, i pannelli fotovoltaici galleggianti potrebbero generare 2,7 TWh di elettricità all’anno, coprendo quasi l’1% della domanda elettrica complessiva, sufficiente per alimentare circa un milione di case. Attualmente, nel Regno Unito vi sono pochissime installazioni FPV, la più grande delle quali è una centrale solare galleggiante da 6,3 MW nel bacino della Regina Elisabetta II, vicino a Londra.

Il dottor Iestyn Woolway, autore principale dello studio, ha dichiarato:

Anche con i criteri che abbiamo stabilito per creare uno scenario realistico per l’installazione di FPV, ci sono benefici diffusi, principalmente nei paesi a basso reddito con alti livelli di insolazione, ma anche nei paesi del Nord Europa.

La professoressa Alona Armstrong dell’Università di Lancaster ha aggiunto:

Il nostro lavoro mostra che vi è un grande potenziale per gli FPV in tutto il mondo. Tuttavia, le installazioni devono essere strategiche, considerando le conseguenze per la sicurezza energetica, la natura e la società, oltre che per il raggiungimento delle emissioni zero.

La ricerca è stata finanziata dal Natural Environment Research Council, parte di UK Research and Innovation.

E in Italia?

Anche se lo studio non ha fornito dati specifici per l’Italia, è ragionevole supporre che il nostro paese, con la sua abbondanza di laghi e bacini idrici, potrebbe trarre enormi benefici dall’installazione di pannelli fotovoltaici galleggianti. Regioni come la Lombardia, con i suoi numerosi laghi, o il Lazio, con il Lago di Bracciano, potrebbero vedere una significativa produzione di energia rinnovabile. L’implementazione di FPV potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e migliorare la sicurezza energetica del paese.

Fonte: Bangor University

