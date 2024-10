Elettricità dalle ventole di raffreddamento dei data center? La scoperta che riduce il consumo energetico

Generare elettricità dal vento creato da dispositivi artificiali come le ventole di raffreddamento dei data center è possibile grazie a una metodologia innovativa sviluppata in Spagna e Colombia

Generare elettricità sfruttando fonti eoliche inaspettate come ad esempio le ventole per raffreddare gli elettrodomestici o gli energivori data center ? Non è utopia ma un nuovo metodo per avere elettricità dal vento di scarto generato dalle macchine di raffreddamento

Un team composto da due ingegneri elettrici dell’Università a Distanza di Madrid e un collega di Mision Critica – Data Center di ZFB Technology Services in Colombia ha sviluppato una metodologia innovativa per generare elettricità utilizzando piccole turbine alimentate da fonti di vento artificiali.

Nello studio pubblicato su Scientific Reports, Isabel Gil-García, Ana Fernández-Guillamón e Álvaro Montes-Torres descrivono il loro approccio alla raccolta di energia da correnti d’aria create dall’uomo. Hanno testato la metodologia utilizzando il vento generato dalle unità di raffreddamento in un data center in Colombia. Questo approccio è parte di una tendenza crescente a catturare l’energia eolica persa in vari ambienti, come il vento generato dai ventilatori nei sistemi HVAC.

Il processo di raccolta dell’energia eolica artificiale

La metodologia prevede quattro fasi. In primo luogo, si identifica una fonte artificiale, come una nave, un camion o un ventilatore. Successivamente, si misura quanta energia eolica viene generata e quanta ne rimane disponibile. Con un anemometro, i ricercatori possono calcolare la quantità di vento effettivamente utile per la produzione di elettricità. Infine, si valuta l’energia potenziale e si sceglie la tecnologia più adatta, come una turbina, per la raccolta di questa energia.

Nel data center colombiano, il team ha scelto le turbine Tesup V7, leggere e compatte, da installare sopra le ventole dei chiller. Grazie a questa disposizione, hanno ottenuto una produzione energetica annuale di 513,82 MWh, che, considerando il consumo delle ventole, ha portato a una riduzione netta di 467,6 MWh nel consumo elettrico.

