E se trasformassimo i cimiteri in centrali solari? La Spagna lo sta facendo ( puntando a 440.000 kW entro il 2030)

Il progetto Requiem in Power di Valencia trasforma i cimiteri in centri di energia solare, contribuendo alla riduzione delle emissioni di carbonio e alimentando edifici municipali e famiglie vulnerabili

La città di Valencia ha avviato un progetto innovativo per la produzione di energia pulita, sfruttando i cimiteri come siti per l’installazione di pannelli solari. Questo progetto, denominato Requiem in Power (RIP), mira a trasformare i cimiteri cittadini in centri di energia verde.

Valencia ha lanciato il progetto Requiem in Power con l’obiettivo di diventare la più grande fattoria solare urbana della Spagna. Questo fa parte di un più ampio sforzo globale per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, sfruttando al massimo risorse rinnovabili come il sole e il vento. Mentre molte città si concentrano sulla costruzione di grandi parchi solari ed eolici, esiste anche una crescente necessità di infrastrutture di generazione energetica distribuita, che possano ridurre la dipendenza dalla rete elettrica centrale.

Valencia ha individuato nei cimiteri cittadini uno spazio prezioso per l’installazione di pannelli solari. Attualmente, sono stati installati 810 pannelli, con l’obiettivo finale di raggiungere i 6.658. Quando sarà completato, il progetto genererà oltre 440.000 kilowatt di energia e risparmierà 140 tonnellate di emissioni di carbonio ogni anno. La maggior parte di questa energia sarà utilizzata per alimentare edifici municipali, mentre il 25% sarà destinato alle famiglie vulnerabili, contribuendo così anche alla lotta contro la povertà energetica.

L’esperienza francese

Sebbene il progetto di Valencia sia pionieristico in Spagna, non è il primo al mondo. La cittadina francese di Saint-Joachim, situata nella palude di Brière, ha già avviato un’iniziativa simile. Qui, i pannelli solari installati nel cimitero produrranno 1,3 MW di energia entro il 2025, sufficienti per alimentare circa 4.000 residenti. Inoltre, il cimitero funge anche da impianto di raccolta dell’acqua piovana, contribuendo a ridurre le inondazioni nella zona.

Il progetto Requiem in Power rientra nella più ampia Missione Climatica Valencia 2030, che mira a soddisfare il 27% del fabbisogno energetico della città con fonti rinnovabili. Questa iniziativa non solo promuove l’uso di energie rinnovabili, ma rappresenta anche un modello di utilizzo innovativo degli spazi urbani, preservando l’uso originale dei cimiteri e aggiungendo una nuova funzione benefica.

Fonte: European Commission

