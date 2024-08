Così le piastrelle di ceramica fotovoltaica trasparente producono energia direttamente dalle facciate degli edifici

Eleganti palazzine dalle mura interamente realizzate in ceramica fotovoltaica. Saranno realizzabili quando il gruppo di ricerca, costituito da un consorzio interamente spagnolo, riuscirà nell’impresa della realizzazione del progetto FOTO-CER.

La direttiva europea “case green” prevede che gli Stati membri riducano il consumo di energia degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Fortunatamente, nuove tecnologie nel settore delle rinnovabili emergono praticamente ogni giorno, grazie alla ricerca di numerosi scienziati e scienziate di tutto il mondo. Il mondo del fotovoltaico offre soluzioni interessanti, ma una delle sfide più grandi è la possibilità di integrare queste tecnologie nelle applicazioni urbane.

L’obiettivo di FOTO-CER è proprio superare il problema estetico dei pannelli fotovoltaici. I moduli più diffusi sono infatti per lo più di colore nero o grigio scuro, ma sviluppando elementi trasparenti e fotosensibili integrabili in piastrelle, si potranno avere colori e design per tutti i gusti.

Il progetto è realizzato da un partenariato costituito da 8 aziende private: KERABEN GRUPO come capofila; Aliter Grup Renovables; Cerámica la Escandella; Ecopol Tech; Ingeniería Navarra Mecánica; Obras y Servicios Tex; Kerafrit; e Lenz Instruments. Collaborano alla ricerca anche quattro centri di ricerca: Centro Tecnológico Lurederra; Universitat Jaume I (UJI); Fundació Institut de Recerca en Energía de Catalunya (IREC); e Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’idea è di creare innovative piastrelle di ceramica fotovoltaiche, facilmente applicabili per rivestire edifici e abitazioni, rendendo le infrastrutture completamente autosufficienti e sostenibili, con un grande vantaggio: questi pannelli solari non influiranno sull’estetica della facciata dell’edificio poiché saranno completamente trasparenti e impercettibili.

Palazzine, interi condomini e centri commerciali all’interno delle città potranno generare più energia da fonti rinnovabili senza dover installare parchi fotovoltaici dedicati.