Il fotovoltaico vola con la perovskite, in Cina stabilito un nuovo record mondiale di efficienza

In Cina è stato raggiunto un nuovo record mondiale per le celle solari in perovskite, efficienza stabile e certificata del 26,7%. La tecnologia, oggetto di numerose ricerche recenti, sembra proprio essere un volano per il fotovoltaico

Ancora un record mondiale per le celle solari in perovskite: uno studio guidato da un gruppo di ricerca della University of Science and Technology of China ha dimostrato un’efficienza stabile e certificata pari al 26,7%.

Le perovskiti sono materiali con un’elevata efficienza di assorbimento della luce e facilità di fabbricazione, il che le rende ottime per le applicazioni delle celle solari. Per questo nell’ultimo decennio ci sono stati tanti investimenti e passi avanti nella tecnologia.

Proprio qualche giorno fa, la Rice University (Usa) aveva annunciato lo sviluppo di una soluzione rivoluzionaria per migliorare la stabilità delle celle solari in perovskite, portando una promettente innovazione nell’energia solare.

Leggi anche: Energia solare rivoluzionata: gli scienziati migliorano la stabilità delle celle in perovskite

Oggi un nuovo record mondiale, opera dello stesso gruppo che ne aveva già raggiunti tre in passato. Nel 2023, in particolare, il team aveva stabilito un’innovativa efficienza certificata del 26,1% per la sua cella solare in perovskite invertita, superando il traguardo del 26% e rompendo il dominio delle celle solari convenzionali nei record mondiali.

E anche il nostro Paese sta puntando su questa tecnologia per far davvero “volare” il fotovoltaico: la compagnia Solertix ha infatti recentemente sviluppato celle solari che raggiungono efficienza del 30% se usate in tandem.

Leggi anche: Fotovoltaico, anche l’Italia punta sulla perovskite: create celle solari che raggiungono efficienza del 30% se usate in tandem

Quest’ultimo promettente lavoro, pubblicato su Progress in Photovoltaics, ha costituito la versione 64 delle Solar Cell Efficiency Tables, opera congiunta di Australian Centre for Advanced Photovoltaics e di scienziati di Stati Uniti, Giappone, Italia e di altri Paesi, con una storia di quasi 30 anni, riconosciuta a livello internazionale.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: University of Science and Technology of China / Progress in Photovoltaics

Leggi anche: