Arriva la recinzione fotovoltaica Plug&Play per produrre energia gratis nel tuo giardino dimezzando la bolletta (2 kWp con 6 pannelli solari)

La produzione autonoma di energia elettrica è diventata una priorità, sia per motivi economici che ecologici. Molti cercano soluzioni per ridurre la dipendenza dalle energie fossili e diminuire i costi delle bollette. Con i continui aumenti tariffari dell’energia elettrica, come accaduto nel 2023, la questione diventa ancora più urgente.

Tuttavia, non tutti i proprietari dispongono di un tetto adeguato per installare pannelli fotovoltaici. Per chi ha un giardino, la soluzione potrebbe essere la recinzione fotovoltaica Plug & Play, lanciata dall’azienda francese Closura, specializzata in recinzioni e cancelli.

Una recinzione che produce energia: caratteristiche e vantaggi

La recinzione solare Plug & Play si installa come una normale recinzione ma integra pannelli solari verticali. Questi pannelli sono facili da pulire, non trattengono acqua e sono estremamente resistenti, anche alla grandine. Realizzati in alluminio marino, sono ideali per le zone costiere e sono disponibili in 15 colori diversi, offrendo sia protezione visiva che energia verde per casa e veicoli elettrici.

Sei pannelli possono generare fino a 2 kWc di potenza, sufficienti per alimentare elettrodomestici come una lavatrice. La manutenzione è semplice e richiede solo acqua, detergente delicato e un panno morbido per asciugare.

Un’altra opzione innovativa è il sistema ZaunPV di Green Akku, un produttore tedesco. Questo sistema include moduli solari, inverter e staffe di fissaggio, che possono essere montati verticalmente sulle recinzioni dei giardini. Un grande vantaggio è la capacità di generare energia anche con luce solare ridotta, tipica dei mesi invernali.

L’installazione non richiede permessi particolari, rendendo il sistema accessibile e pratico. Il sistema è disponibile attraverso vari rivenditori specializzati in prodotti fotovoltaici e soluzioni per l’energia verde. Può essere acquistato direttamente dal sito ufficiale di Green Akku o da piattaforme di e-commerce che trattano prodotti tecnologici ed ecologici.

I vantaggi del fotovoltaico Plug & Play

I sistemi fotovoltaici Plug & Play offrono numerosi benefici:

Semplicità di installazione: Non necessitano di tecnici specializzati e si connettono direttamente alla rete elettrica domestica tramite una semplice presa. Flessibilità di posizionamento: Possono essere installati su balconi, finestre, terrazze, tetti e recinzioni, adattandosi alle diverse esigenze. Risparmio energetico: Pur non eliminando completamente i costi energetici, possono ridurre significativamente le bollette, con un risparmio annuo di circa 300 euro.

Nonostante la semplicità di installazione, è importante seguire le normative vigenti e garantire che l’installazione sia sicura e conforme alle leggi. Nei condomini, potrebbe essere necessario ottenere l’approvazione dell’assemblea condominiale per evitare problemi legati all’estetica dell’edificio.

