Aria condizionata a costo zero? Arriva il condizionatore fotovoltaico che si alimenta solo col sole

Presentato il nuovo condizionatore DC fotovoltaico di Gree: alta efficienza, sicurezza avanzata e ideale per applicazioni residenziali e commerciali

Cosa succede quando un condizionatore incontra il potere del sole? La risposta arriva da Gree Electric Appliances, il produttore cinese che ha lanciato il suo nuovo condizionatore DC fotovoltaico. Questo sistema all’avanguardia promette di trasformare il modo in cui raffreschiamo e riscaldiamo i nostri spazi, unendo tecnologia avanzata e sostenibilità.

Il dispositivo, disponibile in tre versioni con capacità di raffreddamento da 12,1 kW a 16 kW e capacità di riscaldamento da 14 kW a 18 kW. Questo avanzato sistema è progettato per migliorare il comfort sia in ambienti residenziali che commerciali.

Caratteristiche tecniche del condizionatore fotovoltaico di Gree

Il sistema Photovoltaic Multi VRF, presentato al tradeshow SNEC di Shanghai, offre una soluzione completa per la generazione di energia grazie ai suoi moduli solari integrati. È ideale per l’uso in fabbriche, edifici, scuole, hotel, ospedali, abitazioni, uffici, laboratori, sale espositive e complessi commerciali.

Questa innovativa tecnologia si basa su una commutazione multimodale che consente di passare tra cinque modalità operative in soli 10 millisecondi. Le modalità includono:

Iniezione di energia solare nella rete quando il condizionatore non è in uso. Alimentazione del condizionatore con energia solare in caso di surplus prima di immetterla nella rete. Utilizzo dell’elettricità di rete quando l’energia solare è insufficiente. Funzionamento esclusivo con energia solare quando questa soddisfa tutta la domanda del condizionatore. Alimentazione dalla rete in assenza di produzione fotovoltaica.

Gree dichiara che il tasso di utilizzo diretto del sistema può raggiungere fino al 98%. Rispetto ai sistemi non diretti, questo condizionatore riduce i processi di conversione AC-DC, diminuendo l’investimento in attrezzature e migliorando l’efficienza del sistema di oltre il 6%. L’unità esterna è disponibile con capacità di raffreddamento da 12,1 kW a 16 kW e capacità di riscaldamento da 14 kW a 18 kW. La potenza di ingresso nominale varia da 5,9 kW a 7 kW e la corrente nominale da 29,8 A a 35,5 A. La gamma di tensione di ingresso del PV è 120-400 V e la potenza massima di ingresso del PV è 6 kW.

Il sistema utilizza il refrigerante R140A e ha un livello di potenza sonora che varia da 74 dB(A) a 77 dB(A). Le dimensioni dell’unità sono 900 mm × 340 mm × 1.345 mm e il suo peso è di 120 kg. Può essere combinato con il sistema di accumulo di energia intelligente Gree, che integra celle di accumulo, BMS e DC/DC. Inoltre, adotta componenti DC a bassa tensione per garantire la sicurezza dell’unità, riducendo i rischi di scosse elettriche accidentali e di incendi causati dall’invecchiamento dei fili.

Fonte: Gree Electric Appliances

