Agrivoltaico verticale: in Sicilia si produce insieme buon vino ed energia pulita grazie ai pannelli fotovoltaici bifacciali (tutti italiani)

Vigneti, innovazione tecnologica ed energia pulita convivono per produrre vino. Accade a Salaparuta, piccolo comune appartenente al libero consorzio comunale di Trapani, in Sicilia, tra le splendide colline della valle del Belice. Qui, le Cantine Vaccaro, azienda vinicola del territorio, sfruttano gli innovativi pannelli solari verticali che fanno risparmiare fino al 90% dello spazio occupato grazie a una tecnologia umbra.

Le cantine sono dotate di un sistema agrivoltaico costituito da moduli bifacciali disposti verticalmente, che catturano luce da entrambi i lati, occupando pochissimo spazio e non creando ombre sui filari di viti.

L’impianto ha una potenza massima di 44 kWp (chilowatt di picco) ed è stato sviluppato dalla start-up perugina Sentnet, che si sta facendo notare nel mercato della produzione di impianti fotovoltaici per le sue soluzioni efficienti e rispettose dell’ambiente.

Come nel modello di Colfiorito, realizzato sempre in collaborazione con Sentnet, presso l’azienda agricola La Valletta, dove si producono zafferano e lenticchie, le cantine siciliane hanno adottato un sistema di raccolta dell’acqua piovana integrato con la struttura fotovoltaica. La pioggia, convogliata in canalette posizionate sotto i pannelli solari e indirizzata verso vasche di raccolta, viene riutilizzata per l’irrigazione delle colture. La manutenzione e la pulizia risultano agevolate grazie all’orientamento verticale dei pannelli.

L’impianto di Salaparuta è inoltre dotato di una rete intelligente di sensori che monitora la produzione energetica e agricola, nonché vari parametri ambientali come le condizioni meteo, umidità e temperatura del suolo.

Il sistema utilizzato dalle Cantine Vaccaro è stato realizzato da Enel Green Power. Anche qui, proprio come nell’esempio dell’azienda agricola umbra, è ospitato uno dei cinque “Agrivoltaico Open Labs” realizzato azienda energetica. Si tratta di laboratori per testare, con a diversi partner scientifici, enti di ricerca, start-up e aziende agricole, l’integrazione tra produzione di energia solare efficiente e agricoltura.