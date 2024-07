Agrivoltaico: così gli agricoltori stanno usando i pannelli solari per proteggere i raccolti (e conservare l’acqua)

Il caldo estremo dell'Arizona ha portato temperature oltre 43 gradi per 31 giorni consecutivi, creando problemi alle produzioni agricole. Uno studio dell'Università dell'Arizona conferma che con l'utilizzo di pannelli solari è possibile proteggere le coltivazioni, produrre energia e ridurre l'evaporazione.

Il caldo torrido dell’Arizona, negli Stati Uniti, lo scorso anno ha fatto registrare temperature di oltre 43 gradi per ben 31 giorni consecutivi. Si tratta del periodo più lungo mai registrato.

A risentirne, in particolare, è stato il settore dell’agricoltura con seri problemi per l’irrigazione delle colture. Quest’anno, però, i contadini hanno trovato un sistema per salvare le coltivazioni e, al tempo stesso, produrre energia pulita.

Non sempre il sole è una necessità per l’agricoltura. Anzi, in questi casi, il troppo calore rischia di mandare in rovina tantissime produzioni. Ma utilizzando pannelli solari come protezione, questi possono immagazzinare il calore del sole per produrre energia, proteggere le piante e, inoltre, contenere l’evaporazione fornendo ombra.

L’agrivoltaico sta fornendo diverse soluzioni in tutto il mondo e si sta mostrando versatile anche in condizioni estreme, come ad esempio nel deserto.

Secondo il Dipartimento delle Risorse Idriche dell’Arizona, tre quarti della fornitura d’acqua del Paese è destinata all’irrigazione agricola. Il Bacino del Fiume Colorado è in una situazione di carenza d’acqua di Livello 1, che richiede restrizioni per gli utenti agricoli. Con il persistere della siccità, gli agricoltori stanno cercando nuovi metodi sostenibili di coltivazione.

L’Università dell’Arizona, in collaborazione con il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, ha creato un sito di ricerca sull’agrivoltaico per studiare i modi in cui l’agricoltura solare potrebbe beneficiare l’Arizona. Secondo uno studio condotto dall’università, irrigando a giorni alterni su un appezzamento agrivoltaico, l’umidità del suolo rimaneva del 15% superiore rispetto a un appezzamento vicino senza pannelli solari.

Esistono oggi numerosi programmi federali destinati a promuovere metodi di coltivazione sostenibili, soprattutto in combinazione con sistemi di energia rinnovabile. Il Programma di Energia Rurale per l’America ha inviato 63 milioni di dollari all’Arizona dal 2018 al 2022. Tra le numerose altre disposizioni dell’Inflation Reduction Act of 2022 (IRA), una legge approvata dal Congresso degli Stati Uniti che ha come obiettivo principale ridurre l’inflazione attraverso una serie di misure economiche e politiche, si offre agli agricoltori un credito d’imposta del 30% per l’integrazione dei pannelli solari.

Fonte: Università dell’Arizona

