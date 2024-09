Addio bollette, arriva la turbina eolica silenziosa e compatta da installare sui tetti

Dalla tradizione dei mulini a vento a una nuova rivoluzione energetica: l’Olanda lancia la turbina LIAM F1, un generatore eolico silenzioso e compatto che può essere installato sui tetti delle case

I mulini a vento sono da sempre il simbolo dell’Olanda, e oggi, con l’avanzamento tecnologico, il Paese è diventato un leader europeo nell’energia eolica. Non sorprende, quindi, che una delle più recenti innovazioni nel settore, una turbina eolica compatta, silenziosa ed efficiente per uso domestico, arrivi proprio dall’Olanda. Se fino ad ora ci si era concentrati principalmente sui pannelli solari, adesso potete immaginare di avere una turbina silenziosa installata direttamente sul tetto di casa.

Per molti, pensare all’Olanda come a un Paese industrializzato e dipendente dai combustibili fossili può sembrare inusuale. Eppure, fino agli anni ’70, l’inquinamento era un problema serio: le emissioni delle centrali a carbone e gas naturale, insieme all’aumento delle automobili, contribuivano a peggiorare la qualità dell’aria. Inoltre, la scarsità di spazio a causa dell’alta densità abitativa e il rischio dell’innalzamento del livello del mare spinsero il Paese verso un necessario cambiamento.

Oggi l’Olanda è un punto di riferimento nelle tecnologie sostenibili, in particolare per quanto riguarda l’energia eolica. Tra le innovazioni più interessanti si distingue la turbina LIAM F1 UWT, un modello compatto e silenzioso, perfetto per l’ambiente urbano. Questa turbina può generare tra i 300 e i 2500 kWh all’anno, coprendo fino alla metà del fabbisogno energetico di una casa.

Turbine eoliche compatte

L’energia eolica è una delle fonti rinnovabili più utilizzate in Europa, ma le turbine tradizionali richiedono ampi spazi, il che può avere un impatto visivo e ambientale significativo. Oggi, la sfida è quella di ridurre le dimensioni delle turbine senza sacrificare l’efficienza, rendendole più adatte alle città, dove i venti sono meno costanti e più deboli.

Un passo avanti è rappresentato dalle turbine esagonali sviluppate in Scozia, ma l’Olanda ha raggiunto un importante risultato con la LIAM F1, progettata dall’azienda The Archimedes. Ispirata alla spirale di Archimede, ha un design elicoidale con un diametro di soli 1,50 metri. È leggera, con un peso inferiore ai 100 kg, e si orienta autonomamente in base alla direzione del vento, aumentando l’efficienza energetica. Anche con venti deboli, attorno ai 5 m/s, la LIAM F1 è in grado di produrre fino a 1500 kWh all’anno.

Un altro aspetto innovativo della LIAM F1 è la capacità di lavorare in sinergia con altre fonti di energia rinnovabile, come i pannelli solari e i sistemi di accumulo energetico. Questa combinazione vi permette di ridurre la dipendenza dalla rete elettrica, tagliare le emissioni di CO2 e risparmiare sensibilmente sulle bollette. La turbina può convertire fino all’88% dell’energia eolica in elettricità utilizzabile e, nei momenti in cui il vento scarseggia, i pannelli solari possono intervenire per coprire il fabbisogno energetico della vostra casa.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: The Archimedes

Ti potrebbe interessare anche: