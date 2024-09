Trasformare i rifiuti tessili in materiali da costruzione: l’idea di una giovane architetta  

FabBRICK è un materiale da costruzione ottenuto da tessuti riciclati con ottime proprietà isolanti termiche e acustiche, migliorando così l’impatto ambientale

FabBRICK è un’innovativa soluzione sostenibile ideata da Clarisse Merlet, giovane architetta francese, che ha trovato un modo rivoluzionario per riutilizzare i rifiuti tessili. L’idea è nata mentre studiava architettura e notava l’enorme impatto ambientale sia del settore edilizio che dell’industria della moda.

Ogni anno, infatti, milioni di tonnellate di rifiuti tessili vengono generate e smaltite, contribuendo in modo significativo all’inquinamento globale. Con la crescente consapevolezza dell’importanza di un’economia circolare, Merlet ha cercato di trovare una soluzione creativa per trasformare questi rifiuti in qualcosa di utile e sostenibile.

Da qui nasce FabBRICK, un materiale da costruzione innovativo, ottenuto interamente da tessuti riciclati. Questo materiale ha proprietà isolanti termiche e acustiche, rendendolo una scelta perfetta per l’interior design sostenibile.

Come viene realizzato

Il processo per la sua realizzazione è relativamente semplice: i tessuti vengono triturati, mescolati con un collante naturale e compressi in una forma solida, dando vita a mattoni che possono essere utilizzati in varie applicazioni, come la costruzione di pareti, mobili e pannelli decorativi.

Il progetto di Merlet ha avuto un grande successo sin dal suo lancio, grazie anche al supporto di Faire, un acceleratore di innovazione francese. FabBRICK ha iniziato a collaborare con grandi marchi che hanno abbracciato l’idea di utilizzare i mattoni riciclati per i loro spazi interni. La start-up è oggi un punto di riferimento in Francia per la rivalorizzazione dei rifiuti tessili e si propone di espandere ulteriormente il suo modello.

L’obiettivo futuro di FabBRICK è industrializzare il processo di produzione, mantenendo al contempo un approccio locale e sostenibile. Attualmente, tutti i materiali e gli strumenti utilizzati vengono acquistati entro un raggio di 100 km dal laboratorio di Parigi, ma Merlet e il suo team puntano a creare fabbriche in diverse regioni per ampliare l’accesso a questa soluzione innovativa.

FabBRICK rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione e la sostenibilità possano andare di pari passo. Trasformando i rifiuti in risorse, l’azienda dimostra che è possibile creare prodotti ecologici senza compromettere l’estetica o la funzionalità, fornendo così un modello replicabile a livello globale per un futuro più verde e consapevole.

Fonte: FabBRICK

