Dimentica la ghisa, questi manubri sono realizzati con le scarpe da ginnastica riciclate

Con i nuovi manubri Grind Dumbbell, Nike punta alla sostenibilità: realizzati con materiali riciclati provenienti da scarti di produzione, sono il connubio perfetto tra innovazione e rispetto ambientale

Le vecchie scarpe da ginnastica spesso finiscono in discarica, ma è appena stato trovato un nuovo modo intelligente per trasformarle in qualcosa di utile, come dei manubri da fitness. Questi, oltre a dare un nuovo senso alle scarpe usurate, sono ideali per chi cerca un allenamento efficace e responsabile. E così, anche l’impatto ambientale trova un alleato nella vostra routine fitness.

Difatti, Nike ha appena lanciato i Grind Dumbbell, manubri innovativi e sostenibili fabbricati con materiali riciclati, in particolare utilizzando il Nike Grind, un composto derivato dal riutilizzo degli scarti di produzione delle calzature. Questo nuovo attrezzo si distingue non solo per l’attenzione alla sostenibilità ma anche per le alte prestazioni offerte agli utenti.

Manubri dal design unico e performante

Ogni manubrio è realizzato con almeno il 20% di gomma proveniente da Nike Grind, già impiegata in passato dall’azienda per altri attrezzi fitness, come i pesi lanciati lo scorso anno. Il risultato è un prodotto dal design distintivo: una base grigia elegante arricchita da tocchi di colore, eredità dei modelli di scarpe precedenti.

Il design dei Grind Dumbbell è studiato per offrire stabilità durante gli esercizi a terra, grazie ai bordi scolpiti, mentre la presa risulta sicura e confortevole grazie alla texture media della maniglia. Questi manubri sono pensati per adattarsi a tutti i livelli di allenamento, con pesi che vanno da 1 kg a 22,5 kg.

I Grind Dumbbell rappresentano un passo in avanti verso un consumo più responsabile, che trasforma gli scarti in strumenti utili e dal design accattivante in piena filosofia di economia circolare. Il prodotto è disponibile sul sito di Nike Strength e in alcuni negozi partner, con prezzi a partire da 34 euro.

Fonte: Nike Strength

