Della sella non si butta via niente: in bici a cavallo di Stracciatella, realizzata con gli scarti di produzione

Selle Royal lancia Stracciatella, una tecnologia innovativa che trasforma gli scarti di produzione in imbottiture per nuove selle, come le Lookin e Lookin Evo. Con un design iconico che lascia intravedere il cuore sostenibile della sella, questi modelli rappresentano un esempio concreto di come un'azienda può davvero applicare un'economia circolare.

Selle Royal, il marchio noto per le sue selle da bicicletta confortevoli e durevoli, ha fatto un importante passo avanti verso la produzione circolare con l’innovazione chiamata Stracciatella. Grazie a questa nuova tecnologia, l’azienda trasforma gli scarti di produzione in schiuma di imbottitura per nuove selle, riducendo significativamente i rifiuti e migliorando la sostenibilità del prodotto finale.

Stracciatella: la nuova sella dai materiali di scarto

Con la tecnologia Stracciatella vengono recuperati i materiali di scarto come copertine in PVC e schiume PU, e reintrodotti in un processo meccanico innovativo che li trasforma in granuli per l’imbottitura delle nuove selle.

Ma dietro Stracciatella ci sono anni di ricerche e sperimentazioni, Matteo Mason, Manufacturing & Technology Director di Selle Royal Group, racconta le sfide affrontate:

Abbiamo dovuto trovare un modo per macinare e riutilizzare materiali complessi e inseparabili, ispirandoci a settori completamente diversi dal nostro e adattando i macchinari per garantire la qualità e il comfort delle nostre selle.

Stracciatella diventa così un esempio di innovazione circolare che unisce ingegno tecnologico e rispetto per l’ambiente.

Un nome goloso e una comunicazione semplice

Il nome Stracciatella non è solo un richiamo all’iconico gusto di gelato italiano, ma anche un modo per comunicare con spontaneità il messaggio di sostenibilità ai consumatori. Lara Cunico, Brand Manager di Selle Royal, spiega come l’approccio visivo e comunicativo del progetto vuole essere accessibile:

Nonostante l’importanza dell’iniziativa, vogliamo parlarne in modo leggero. Stracciatella rappresenta la nostra dedizione alla sostenibilità, ma anche il nostro impegno per un prodotto fruibile e affidabile.

Lookin e Lookin Evo: le prime selle dove la sostenibilità si vede e si sente

Le selle Lookin e Lookin Evo saranno i primi modelli a sfoggiare la nuova schiuma riciclata. Grazie al loro design iconico, le “finestre” permetteranno ai ciclisti di vedere il cuore della sella in materiale Stracciatella e il Royalgel™. Queste selle non solo migliorano il comfort in sella ma permettono anche di “toccare con mano” la sostenibilità. Selle Royal porta così una nuova consapevolezza nel mondo del ciclismo, promuovendo l’uso di materiali recuperati e lavorando verso un modello di economia circolare che tutti possiamo sostenere, un chilometro alla volta.