Certificazione ETV: “Sono l’Ingegner Marc Faverjon di Deref e ti mostro come abbiamo rivoluzionato il processo di riciclo dell’acciaio”

L’Environmental Technology Verification (ETV) è uno strumento che permette di valutare in modo oggettivo l’impatto ambientale delle tecnologie usate dalle aziende. Promosso dalla Commissione Europea nel 2012, l’ETV certifica le prestazioni delle tecnologie ambientali innovative basandosi su procedure standard riconosciute a livello internazionale. Questo strumento dimostra, ad esempio, la riduzione nel consumo di materie prime ed energia, senza causare ulteriore inquinamento rispetto ai processi convenzionali.

Le aziende che vogliono ottenere questa certificazione devono fornire una Dichiarazione di Prestazione dettagliata che sarà esaminata da un Organismo di Verifica indipendente. Se la tecnologia risulta efficace, viene rilasciata una Dichiarazione di Verifica che attesta l’affidabilità delle prestazioni dichiarate, utile nei rapporti con acquirenti e investitori.

Marc Faverjon di Deref spiega i vantaggi dell’ETV

Il principale vantaggio dell’ETV è di avere una visione molto precisa e tecnica della tecnologia, controllare questi numeri e poterli diffondere a potenziali utilizzatori.

Deref S.p.A., azienda italiana specializzata nelle demolizioni di forni industriali e recupero dei refrattari, ha certificato la sua tecnologia attraverso l’ETV. Il loro progetto ReStoRe (REfractory and Steel Recovery) trasforma i rifiuti refrattari esausti in materiali di alto valore, supportando l’economia circolare e riducendo l’impatto ambientale. Questa tecnologia è stata premiata dal programma di finanziamento Horizon 2020 della Commissione Europea.

Dieci anni fa abbiamo sviluppato un concetto di recupero dei refrattari in acciaieria, un concetto integrato di economia circolare a chilometro zero,” continua Faverjon. “Abbiamo lanciato il progetto ReStoRe, che consiste nella trasformazione dei rifiuti refrattari esausti in materiali riutilizzabili nel processo produttivo dell’acciaio.

Il progetto Horizon 2020 ha permesso a Deref di focalizzarsi sulla divulgazione e l’espansione del trattamento dei refrattari. Faverjon afferma:

Il progetto ci ha permesso di dimostrare i benefici ambientali del nostro processo. L’ETV calzava perfettamente con il nostro bisogno, perché stiamo parlando di un processo di recupero, risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2.

Il processo di verifica ha portato a una comprensione più precisa e professionale della tecnologia.

Abbiamo definito i parametri chiave e collaborato con l’organismo di verifica per estrarre e verificare dati precisi e attendibili sul funzionamento della nostra tecnologia, spiega Faverjon.

L’ETV offre una valutazione tecnica dettagliata delle tecnologie ambientali, rendendo più semplice per le aziende dimostrare l’efficacia delle loro soluzioni. È uno strumento versatile e utile che permette alle imprese di migliorare e far evolvere le proprie tecnologie in modo scientifico e rigoroso.

