Guarda come questa azienda dà nuova vita alle vecchie giacche in Gore-Tex riciclandole

SUAY è un’azienda innovativa nel campo del riciclo tessile, con sede a Los Angeles, che si distingue per il suo impegno nella riduzione dei rifiuti attraverso il riutilizzo creativo di materiali. Fondata nel 2017, SUAY ha recuperato oltre 1,67 milioni di kg di tessuti, trasformandoli in capi di abbigliamento e articoli per la casa.

Uno degli aspetti più rivoluzionari del loro approccio riguarda il riciclo del Gore-Tex, un materiale tecnico noto per la sua impermeabilità e traspirabilità, utilizzato in molti capi outdoor. Il Gore-Tex, sebbene resistente, a lungo andare può deteriorarsi, rendendo le giacche non riparabili e destinate alla discarica.

SUAY ha trovato un modo per ridurre questo spreco, dando nuova vita a questo materiale. Quando le giacche in Gore-Tex non possono più essere riparate, l’azienda le trasforma in tende termiche, ideali per l’uso in montagna. Questo processo non solo evita che questi capi tecnici finiscano tra i rifiuti, ma permette anche di creare prodotti utili per situazioni estreme, come le escursioni in alta quota.

È attivo anche un programma di riciclaggio tessile

Il modello di SUAY è basato su una filosofia di economia circolare e upcycling, dove ogni tessuto viene trattato come una risorsa preziosa, piuttosto che come un semplice scarto. Grazie alla creatività e all’abilità artigianale del loro team, i materiali vengono recuperati e trasformati in nuovi prodotti, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale del settore tessile.

L’azienda lavora anche a stretto contatto con la comunità, offrendo un programma di riciclaggio tessile che permette ai clienti di spedire i loro vecchi tessuti in cambio di crediti per nuovi acquisti. Accettano sia abbigliamento che articoli per la casa, anche se danneggiati o strappati.

SUAY in questo modo promuove la consapevolezza ambientale e sociale, sostenendo i diritti dei lavoratori tessili e l’adozione di pratiche più sostenibili nell’industria della moda. Grazie a iniziative come il riciclo del Gore-Tex, SUAY dimostra che è possibile unire design, innovazione e rispetto per l’ambiente in un approccio realmente circolare.

