2.046.000 tonnellate di vetro riciclate nel 2023: l'Italia supera per il 5° anno consecutivo il target europeo del 75%, confermandosi leader nel riciclo del vetro e nell'economia circolare.

Italia leader nel riciclo del vetro

L’Italia si conferma ancora una volta tra i paesi più virtuosi nel riciclo del vetro, superando per il quinto anno consecutivo il target europeo fissato al 75%. Grazie agli sforzi congiunti di cittadini e istituzioni, la percentuale di vetro riciclato ha raggiunto il 77,4% nel 2023, segnando un significativo aumento rispetto al 70% del 2014.

Una crescita continua

Questo risultato è frutto delle campagne di sensibilizzazione promosse da CoReVe, il Consorzio Recupero Vetro, che ha visto la quantità di vetro riciclato crescere del 26,7% negli ultimi dieci anni, passando da 1.615.000 tonnellate nel 2014 a 2.046.000 tonnellate nel 2023, a fronte di un aumento del consumo del 15%.

Progetti di supporto e investimenti

Nel 2023, CoReVe ha gestito circa 1.660.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio in vetro, supportando 216 progetti per migliorare la raccolta in 579 comuni, con un investimento di 15 milioni di euro. Questi sforzi hanno permesso di convenzionare 7.034 comuni, coprendo il 90% della popolazione italiana.

Sfide del settore e sostenibilità

Il settore della produzione di nuovi contenitori in vetro rimane il principale mercato per il vetro riciclato, seguendo un modello di economia circolare. Tuttavia, Scotti ha espresso preoccupazione per l’aumento del costo del rottame e la conseguente importazione a prezzi inferiori dall’estero, che ha influenzato leggermente il tasso di riciclo rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, l’Italia mantiene un tasso di riciclo ben superiore al target europeo del 75% fissato per il 2030.

Il riciclo del vetro non solo contribuisce alla riduzione dei rifiuti, ma comporta anche un notevole risparmio energetico. Nel 2023, il riciclo ha permesso di risparmiare 375.181 tonnellate equivalenti di petrolio e di evitare l’emissione di 2.406.989 tonnellate di CO2, equivalenti alle emissioni annue di circa 1.528.247 automobili di piccola cilindrata.

Gli obiettivi futuri

Guardando al futuro, CoReVe mira a sottrarre alla discarica una parte significativa delle 250.000 tonnellate di vetro che ancora non vengono recuperate. Si prevede che, grazie ai nuovi progetti per lo sviluppo della raccolta differenziata, i volumi di vetro raccolti possano crescere del 2% nei prossimi due anni, con una previsione di raggiungere 2.619.000 tonnellate entro il 2026, rappresentando una crescita complessiva del 9% rispetto al 2023.

L’impegno di CoReVe e dei cittadini italiani continua a essere un esempio di eccellenza nella gestione dei rifiuti, ponendo l’Italia tra i leader europei nel riciclo del vetro.

