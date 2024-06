Guarda dove finiscono i palloncini che lanci in aria: questo video è impressionante

I palloncini lanciati in aria durante feste e celebrazioni finiscono nei mari e negli oceani, dove impiegano anni a degradarsi uccidendo tantissimi animali e inquinando l’ambiente marino

Nell’ennesimo video su questo tema postato su Instagram, vediamo ancora una volta l’impatto devastante dei palloncini sull’ambiente marino. @jknowles831 ci mostra infatti tutta la plastica raccolta nell’oceano, gran parte composta da palloncini e oggetti simili.

Spesso rilasciati in aria durante le celebrazioni, finiscono per atterrare nei mari e negli oceani, creando una grave minaccia per la fauna marina. Gli scienziati e gli ambientalisti hanno evidenziato che i palloncini sono tra i detriti plastici più pericolosi per gli uccelli marini. Infatti i palloncini sono 32 volte più letali rispetto ad altri tipi di plastica ingeriti dagli uccelli marini.

I palloncini, sia in lattice che in mylar, si degradano molto lentamente nell’ambiente. Il lattice, pur essendo naturale, può impiegare anni a degradarsi, mentre il mylar è composto da plastica e metallo, risultando ancora più resistente.

Tutti gli effetti sull’ecosistema di questi palloncini

Quando i palloncini si disintegrano, frammenti di plastica entrano nell’ecosistema marino, causando danni significativi alla vita marina. Tartarughe, pesci e uccelli marini spesso scambiano i palloncini e i loro nastri per cibo, portando a soffocamento, blocchi intestinali e, infine, morte.

Inoltre i palloncini che non vengono ingeriti possono intrappolare gli animali marini. Gli uccelli possono rimanere impigliati nei nastri dei palloncini, impedendo loro di volare o nutrirsi, il che porta alla loro morte per fame o esposizione.

L’impatto ambientale dei palloncini è quindi molto più grande di quanto si possa immaginare. La produzione di palloncini contribuisce anche al problema globale della plastica. I palloncini sono fatti di plastica, una sostanza derivata dalla produzione di combustibili fossili. Questo processo contribuisce ulteriormente alle emissioni di gas serra e all’inquinamento atmosferico.

Le iniziative per ridurre l’uso di palloncini stanno guadagnando terreno. Alcune comunità e organizzazioni stanno promuovendo alternative più ecologiche, come decorazioni riutilizzabili e piantine in vaso, che non solo sono migliori per l’ambiente ma anche più durature. Educare il pubblico sui rischi associati all’uso dei palloncini è essenziale per prevenire ulteriori danni al nostro fragile ecosistema marino.

