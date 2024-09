La costruzione della diga più grande del mondo ha alterato la rotazione terrestre

Ci sono voluti 18 anni per completare la Diga delle Tre Gole, ma non senza conseguenze per il nostro Pianeta che ha subìto un’alterazione della rotazione terrestre e uno spostamento del polo terrestre

La Cina ha una reputazione consolidata per la costruzione di imponenti opere infrastrutturali, tra cui la Diga delle Tre Gole, situata nella provincia di Hubei. Questo colossale progetto idroelettrico, il più grande al mondo, ha richiesto 18 anni per essere completato e ha iniziato a funzionare nel 2012.

Con una capacità di generazione energetica di 22.500 megawatt (MW) e una capacità di stoccaggio di oltre 39 miliardi di metri cubi di acqua, la Diga delle Tre Gole è diventata un simbolo dell’ingegneria moderna cinese. Tuttavia l’impatto di questa diga non si limita alla produzione di energia e alla regolazione delle inondazioni.

Studi scientifici hanno dimostrato che la massiccia ridistribuzione dell’acqua causata dalla costruzione della diga ha influenzato, seppur minimamente, la rotazione terrestre. La rotazione del pianeta è stata rallentata di circa 0,06 microsecondi, un effetto dovuto al fatto che la massa d’acqua spostata, circa 39 miliardi di metri cubi, si trova a un’altezza di 175 metri sopra il livello del mare. Questo cambiamento ha influenzato l’inerzia del pianeta, provocando una lieve variazione nella durata del giorno.

Ha anche spostato il polo terrestre di circa due centimetri

In aggiunta al rallentamento della rotazione terrestre, si è registrato anche uno spostamento del polo terrestre di circa due centimetri. Sebbene questi cambiamenti non abbiano effetti significativi sulla vita quotidiana degli esseri umani, rappresentano un fenomeno di interesse per la comunità scientifica. In particolare, strumenti di misurazione estremamente precisi, come gli orologi atomici, devono essere regolati per tenere conto di queste variazioni minime nella durata del giorno.

Questo caso rappresenta un esempio eloquente di come i grandi progetti infrastrutturali umani possano influenzare il Pianeta a livello geofisico. Sebbene l’impatto diretto sulla popolazione sia trascurabile, le implicazioni a livello scientifico e ingegneristico mostrano l’importanza di considerare l’influenza dei grandi progetti sul sistema terrestre.

La Diga delle Tre Gole serve dunque come monito per riflettere sull’importanza di un approccio olistico alla pianificazione e costruzione di infrastrutture, tenendo conto non solo degli aspetti economici ed energetici, ma anche degli impatti ambientali e geofisici a lungo termine. È infatti prioritario salvaguardare il nostro Pianeta, prima di ogni interesse o profitto.

Fonte: IFLScience

