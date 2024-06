Dal Colosseo a San Pietro, le superfici di Roma bruciano oltre i 50 gradi: “siamo scesi per strada con una termocamera a infrarossi”

I volontari di Greenpeace hanno monitorato le temperature a Roma usando una termocamera a infrarossi, rivelando picchi superiori ai 50°C sulle superfici

Ve ne sarete accorti tutti, il caldo in questi giorni ha raggiunto un livello estremo in diverse zone del nostro Paese (e non solo). Le temperature hanno toccato picchi da record per questa stagione estiva anche nella Capitale dove una telecamera ad infrarossi dal Colosseo a San Pietro, fino alla Stazione Termini, ha monitorato una situazione davvero preoccupante.

Per analizzare l’attuale ondata di calore che sta colpendo molte regioni d’Italia, i volontari di Greenpeace Italia hanno condotto un monitoraggio di alcune strade di Roma. Utilizzando una sofisticata termocamera a infrarossi, che consente di rilevare la temperatura delle superfici in tempo reale, sono state catturate immagini e video che mostrano chiaramente qual è la situazione.

Le rilevazioni, infatti, non lasciano spazio a dubbi: il termometro ha segnato oltre i 50 gradi Celsius in diverse zone della città.

Le immagini mostrano chiaramente come Roma sia diventata un concentrato di calore. Il cemento, le pietre, ogni superficie riflette e trattiene il sole, aumentando il riscaldamento locale e contribuendo al fenomeno di isola di calore urbana. Questo non è solo un problema meteorologico passeggero, ma un segnale inequivocabile dei cambiamenti climatici in atto.

Infatti, secondo le analisi del Climate Shift Index, elaborato dagli esperti del Climate Central, queste temperature estreme non sarebbero state raggiunte senza l’influenza diretta delle attività umane, tra cui lo sfruttamento smodato delle fonti fossili.

A causa della crisi climatica, Roma ha visto un aumento della temperatura di 7,3°C rispetto ai livelli che si verificherebbero in assenza di cambiamenti climatici. Questo fenomeno non riguarda solo la capitale italiana: città come Perugia, Palermo e Trento hanno registrato incrementi di temperatura pari a 5,7°C, 7,3°C e 4,7°C rispettivamente.

Migliaia di cittadini e turisti che in queste ore si trovano a Roma (ma anche in altre zone d’Italia) sono sottoposti a condizioni climatiche estreme, molto pericolose per la loro salute, come ricorda Greenpeace.

