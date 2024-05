Le drammatiche immagini del crollo di una splendida scogliera a Bali (per far spazio ad un residence di lusso)

La scogliera calcarea di fronte a Impossibles, a Bali, ha subìto un crollo importante a causa dei lavori per la costruzione del residence di lusso Amali Luxury Residence: un vero e proprio scempio di un paradiso naturale con conseguenze gravissime

Il recente crollo della scogliera calcarea di fronte a Impossibles, sulla penisola di Bukit a Bali, solleva gravi preoccupazioni riguardo allo sviluppo del complesso residenziale di lusso Amali Luxury Residence. Questo progetto, promosso da Mirah Investment and Development, mette in luce i pericoli e le problematiche ambientali legate alla costruzione in aree ecologicamente sensibili.

La frana nella scogliera, da attribuirsi ai lavori per la costruzione del complesso, evidenzia l’impatto negativo che tali sviluppi possono avere sull’ambiente naturale. L’indebolimento del calcare, causato dai lavori di costruzione, non solo ha portato al crollo, ma ha anche bloccato l’accesso alla spiaggia, creando disagi per residenti e turisti.

Questo incidente dimostra come la ricerca del profitto spesso prevalga sulla conservazione dell’ambiente e sulla sicurezza pubblica. L’Amali Luxury Residence promette infatti una vita lussuosa con vista sull’oceano e servizi di alto livello, ma a che prezzo?

La costruzione su scogliere vulnerabili minaccia l’integrità geologica della zona e mette anche a rischio la vita degli abitanti e dei visitatori. La regione di Uluwatu, nota per le sue scogliere mozzafiato e le sue spiagge di sabbia bianca, è uno degli ecosistemi più preziosi di Bali, che dovrebbe essere preservato piuttosto che sfruttato per scopi commerciali.

Ci saranno gravi conseguenze anche sui residenti

Inoltre la proliferazione di residenze di lusso come l’Amali Luxury Residence contribuisce alla gentrificazione della zona. Questo fenomeno esclude le comunità locali, che spesso non possono permettersi i prezzi esorbitanti delle nuove proprietà. Con appartamenti che partono da AUD $ 585.000 per una sola camera da letto, queste residenze sono destinate esclusivamente a una clientela d’élite, esacerbando le disuguaglianze sociali e economiche.

Il presidente e direttore di Mirah Investment and Development, Adrian Savage, ha dichiarato che Uluwatu è una delle regioni più calde per il settore immobiliare, attirando espatriati e investitori. Tuttavia questa visione miope ignora le conseguenze a lungo termine per l’ambiente e le comunità locali. L’industria immobiliare deve trovare un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità, rispettando il delicato equilibrio ecologico di luoghi come Bali.

Mentre dunque l’Amali Luxury Residence offre uno stile di vita esclusivo, il suo sviluppo rappresenta una minaccia significativa per l’ambiente e le comunità locali. È essenziale che invece si consideri l’impatto ambientale e sociale, promuovendo uno sviluppo sostenibile che preservi le bellezze naturali di Bali per le generazioni future.

