Inquinamento e soffocamento: il costo invisibile dei palloncini con LED tanto di moda

I palloncini LED sono una minaccia per l’ambiente e per gli animali: possono essere ingeriti e inquinano rimanendo negli ecosistemi per anni

I palloncini LED, tanto popolari in feste ed eventi perché (solo in apparenza) offrono un tocco di magia visiva nelle celebrazioni, rappresentano in realtà una grave minaccia per l’ambiente e la fauna selvatica. Quando vengono rilasciati nell’atmosfera o abbandonati, questi palloncini possono infatti disperdersi in mari, fiumi e aree naturali, dove vengono scambiati per cibo da molti animali marini, come tartarughe, uccelli e pesci.

Questo può portare a soffocamento o blocco intestinale, spesso con esiti fatali. I palloncini in lattice, in particolare, sono 30 volte più letali della plastica rigida per specie come foche e uccelli marini, perché galleggiano e somigliano a meduse, il loro cibo naturale.

Inoltre i palloncini LED non solo causano inquinamento plastico, ma contengono anche componenti elettronici come batterie e luci LED che aggiungono rifiuti elettronici al già crescente problema in atto. Questi materiali non si decompongono facilmente e possono rimanere nell’ambiente per centinaia di anni, contribuendo all’accumulo di microplastiche e tossine che entrano nella catena alimentare.

Possono compromettere la qualità degli ecosistemi e la salute delle specie che li abitano

Le sostanze chimiche nocive contenute nelle batterie possono infiltrarsi nel suolo e nelle acque, compromettendo la qualità degli ecosistemi e la salute delle specie che li abitano. L’inquinamento da metalli pesanti è particolarmente preoccupante e può comportare impatti a lungo termine sulla biodiversità e sulla salute umana.

Oltre al pericolo per la fauna marina, i palloncini, soprattutto quelli metallici, rappresentano un rischio anche per le infrastrutture umane. Possono causare cortocircuiti se si incastrano nei fili elettrici e, in alcuni casi, provocare interruzioni di corrente o incendi. Un caso emblematico è stato il Balloonfest di Cleveland del 1986, dove il rilascio di milioni di palloncini ha causato danni alle reti elettriche, rischi per la navigazione aerea e la morte di numerosi animali marini.

È essenziale che organizzatori di eventi ma anche i privati cittadini siano informati e consapevoli delle conseguenze ambientali di scegliere i palloncini con LED. Promuovere la responsabilità ambientale attraverso scelte consapevoli può fare una grande differenza nella tutela della nostra Terra, garantendo che le celebrazioni di oggi non diventino un fardello per le generazioni future.

