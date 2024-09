Ti spiego come ha fatto il Costa Rica a raddoppiare la sua copertura forestale (quando rischiava la deforestazione)

Il Costa Rica ha dovuto affrontare una massiccia deforestazione, ma ha invertito il trend negativo attraverso politiche di conservazione mirate

Il Costa Rica è un modello globale di successo nella conservazione ambientale che tutte le nazioni dovrebbero imitare. È infatti riuscito a invertire la deforestazione e a raccogliere milioni per proteggere le sue foreste. Tutto è iniziato negli anni ‘80, quando il Paese affrontava una massiccia deforestazione dovuta all’espansione agricola e zootecnica.

Tuttavia un cambiamento di mentalità, supportato da nuove leggi e politiche di conservazione negli anni ‘90, ha fermato questo trend negativo. Il Costa Rica ha così raddoppiato la sua copertura forestale, passando dal 40% nel 1986 al 59% oggi.

Uno dei pilastri del successo del Costa Rica è stato il programma di Pagamenti per i Servizi Ambientali (PES), che prevede il compenso per i proprietari terrieri che preservano le loro foreste. Il programma ha funzionato grazie ai fondi provenienti da una tassa sulla benzina, sebbene la crisi economica legata al Covid-19 abbia creato difficoltà finanziarie. La riduzione del consumo di carburante e i tagli di bilancio hanno portato a un calo delle risorse per il PES e per le aree protette, creando un deficit di circa 1,5 milioni di dollari nel 2020.

Gli accordi internazionali per il finanziamento

Per far fronte a queste difficoltà, il Costa Rica ha stretto accordi internazionali per finanziare la conservazione delle sue foreste. Ad esempio, la coalizione LEAF e il governo norvegese hanno offerto 20 milioni di dollari per prevenire la deforestazione, mentre il Fondo Verde per il Clima ha riconosciuto al paese 54,1 milioni di dollari per la riduzione delle emissioni di CO2 tra il 2014 e il 2015. Anche la Banca Mondiale ha contribuito con 60 milioni di dollari per progetti simili.

Oltre a questi accordi, il Costa Rica ha sperimentato meccanismi di “swap del debito”, scambiando il debito estero con fondi per la conservazione. Un esempio di successo è stato lo scambio con gli Stati Uniti, che ha stanziato oltre 50 milioni di dollari per la protezione delle aree forestali.

Il Paese ha ricevuto anche l’Earthshot Prize, promosso dalla corona inglese, che ha premiato i suoi sforzi di riforestazione con 1,3 milioni di dollari. Il successo del Costa Rica è dunque basato su solide politiche ambientali e una forte volontà internazionale, dimostrando come sia possibile coniugare la conservazione con lo sviluppo sostenibile.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: