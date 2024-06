Cosa contengono davvero i palloncini lanciati dalla Corea del Nord? “La situazione è drammatica”

Analizzando i rifiuti contenuti nei palloncini che la Corea del Nord lancia verso il Sud emergono le terribili condizioni igienico-sanitarie ed economiche in cui versa il Paese

Recenti analisi condotte dall’intelligence sudcoreana hanno rivelato che i palloncini lanciati dalla Corea del Nord verso il Sud contengono rifiuti di ogni genere, tra cui materiale da discarica, letame e persino escrementi umani infestati da parassiti come i tricocefali.

Questa pratica mette in luce le terribili condizioni igienico-sanitarie ed economiche della Corea del Nord, dove si ricorre all’uso di feci umane come fertilizzante a causa della carenza di risorse. Inoltre, tra i rifiuti trovati nei palloncini, ci sono anche biancheria intima rattoppata, guanti, mascherine sanitarie fatte con tessuti riciclati, calzini e vestiti per bambini strappati, segnalando una situazione economica estremamente precaria.

L’azione di inviare palloncini pieni di rifiuti non è limitata a un solo evento. Mercoledì scorso, oltre 250 palloncini sono stati lanciati dalla Corea del Nord verso il Sud, provocando disagi significativi, tra cui l’allarme all’aeroporto internazionale di Incheon.

Si stima che la Corea del Nord abbia lanciato oltre 2.000 palloncini pieni di spazzatura

Circa 100 di questi palloncini, contenenti per lo più pezzi di carta straccia, sono atterrati nella capitale sudcoreana e nella provincia di Gyeonggi. In un incidente particolarmente preoccupante, un pallone è atterrato vicino al Terminal 2 dell’aeroporto di Incheon, costringendo alla chiusura delle piste e alla sospensione dei voli per diverse ore.

Questa azione fa parte di una serie di attacchi simili iniziati il 28 maggio, quando oltre 150 palloncini carichi di immondizia, bottiglie di plastica, batterie e pezzi di scarpe furono lanciati dalla Corea del Nord in risposta a un’esercitazione aerea sudcoreana. Pyongyang ha promesso di continuare tali azioni dopo aver definito le esercitazioni sudcoreane “molto pericolose”.

Il 2 giugno, un altro massiccio attacco con circa 600 palloncini contenenti rifiuti è stato lanciato, in risposta ai volantini anti-Pyongyang inviati dagli attivisti sudcoreani. Oltre ai rifiuti, la Corea del Nord ha assediato Seul con attacchi di disturbo al GPS nelle acque vicino alle isole di confine e con raffiche di colpi di artiglieria. In totale, si stima che la Corea del Nord abbia lanciato oltre 2.000 palloncini pieni di spazzatura dal 28 maggio scorso, esacerbando ulteriormente le tensioni nella regione.

Fonte: BBC

