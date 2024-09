Cosa c’è sotto il ghiaccio dell’Antartide? Scoperte misteriose strutture

Il sommergibile “Ran” ha esplorato la piattaforma di ghiaccio Dotson, in Antartide, scoprendo strutture misteriose e irregolarità significative

Un recente studio condotto da un team internazionale di scienziati ha rivelato una scoperta sorprendente sotto la piattaforma di ghiaccio Dotson, nell’Antartide occidentale. Utilizzando il sommergibile senza equipaggio “Ran” dell’Università di Göteborg, i ricercatori hanno esplorato una vasta cavità sotto il ghiaccio, scoprendo strutture misteriose e fenomeni inaspettati.

Questa esplorazione, durata 27 giorni e che ha coperto quasi 1.000 chilometri, ha permesso di ottenere nuove informazioni sul modo in cui i ghiacciai antartici si sciolgono e sulle complesse formazioni che si trovano sotto il lastrone di ghiaccio.

La piattaforma Dotson è una vasta estensione di ghiaccio che galleggia sull’oceano e che, come molte altre strutture glaciali antartiche, nasconde sotto di sé cavità inesplorate. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il fondo di queste piattaforme non è piatto, ma presenta irregolarità significative.

Il ghiaccio perso in Antartide ha contribuito all’innalzamento del livello del mare di circa 1,2 millimetri all’anno

Durante la missione, il sommergibile Ran ha scoperto formazioni simili a dune di sabbia, un fenomeno che gli scienziati ritengono possa essere causato dal flusso d’acqua generato dalla rotazione della Terra. Questa scoperta sorprendente sfida le ipotesi precedenti riguardanti lo scioglimento dei ghiacciai antartici, suggerendo che le correnti sottomarine influenzano in modo diverso le varie aree del ghiaccio.

Il rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha evidenziato come il livello del mare sia aumentato rapidamente nel corso del XX secolo, in parte a causa dello scioglimento dei ghiacci in regioni come l’Antartide e la Groenlandia. Le missioni della NASA GRACE e GRACE-FO hanno stimato che tra il 2002 e il 2023 l’Antartide ha perso abbastanza ghiaccio da contribuire all’innalzamento del livello del mare di circa 1,2 millimetri all’anno.

La missione sotto la piattaforma Dotson ha fornito nuove prospettive su come i cambiamenti climatici stiano influenzando queste strutture glaciali. Tuttavia la missione non è stata priva di difficoltà: il sommergibile Ran è scomparso dopo una sola immersione. Nonostante ciò, i ricercatori sono determinati a continuare le esplorazioni, convinti che queste scoperte possano offrire ulteriori informazioni cruciali per comprendere meglio l’impatto dei cambiamenti climatici sui ghiacci antartici.

Fonte: Science Advances

