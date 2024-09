Concessioni balneari, arrivata la decisione del Governo: cosa prevede la riforma

Il Governo ha prorogato le concessioni balneari fino a settembre 2027, risolvendo così la questione che ha visto il nostro Paese sotto procedura d’infrazione

Il Governo ha approvato una nuova riforma sulle concessioni balneari, prorogando le attuali concessioni fino a settembre 2027. Entro giugno dello stesso anno, dovranno essere indette nuove gare per assegnare le concessioni future. Si è accorciata quindi la proroga automatica delle concessioni rispetto alla bozza di ddl su cui il governo era al lavoro, che in alcuni casi poteva andare fino al 2030.

La decisione, frutto di una lunga trattativa tra Roma e Bruxelles, risolve un’annosa questione che ha visto l’Italia sotto procedura d’infrazione per il mancato rispetto delle normative europee. Questo compromesso cerca di bilanciare l’apertura del mercato e le legittime aspettative degli attuali concessionari.

Le concessioni dureranno da un minimo di cinque a un massimo di vent’anni

Tra i principali punti della riforma, chi subentrerà nelle nuove concessioni dovrà garantire l’assunzione dei lavoratori già impiegati nella precedente gestione e provvedere a un indennizzo per i concessionari uscenti. Questo risarcimento sarà calcolato in base al valore degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni e comprenderà i beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati.

Le nuove concessioni avranno una durata variabile, da un minimo di cinque a un massimo di vent’anni, per consentire agli operatori di recuperare gli investimenti fatti. Inoltre sarà previsto un vantaggio nei bandi di gara per chi, nei cinque anni precedenti, ha gestito una concessione balneare come principale fonte di reddito.

Questo decreto, incluso nel più ampio provvedimento “salva infrazioni”, contribuirà alla chiusura di 16 procedure d’infrazione aperte contro l’Italia. La Commissione europea ha accolto positivamente l’accordo, lodando il dialogo costruttivo con le autorità italiane e considerando la riforma conforme alle normative europee.

Nonostante questo passo avanti, la riforma ha generato critiche da parte delle opposizioni, che accusano il governo di posticipare ulteriormente l’apertura del mercato. In parallelo è stato deciso di rimandare l’esame del disegno di legge sulla rete dei carburanti, per il quale saranno necessari ulteriori approfondimenti.

Fonte: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 93

