Risultato storico in Colombia: registrato il tasso di deforestazione più basso degli ultimi 23 anni!

La Colombia ha fatto segnare il tasso di deforestazione più basso degli ultimi 23 anni, con una diminuzione del 36% grazie a strategie innovative e sostenibili per proteggere le foreste

Grandi passi in avanti per l’ambiente in Colombia che ha registrato nel 2023 il tasso di deforestazione più basso degli ultimi 23 anni, segnando una significativa riduzione nella perdita di foreste. Secondo il bilancio annuale del Ministero dell’Ambiente, lo scorso anno sono stati deforestati 79.256 ettari, una diminuzione del 36% rispetto ai 123.517 ettari del 2022.

Questi dati rappresentano il livello più basso mai registrato dal 2000, quando sono iniziati i rilevamenti sistematici. Tale risultato è stato accolto con entusiasmo dal governo di Gustavo Petro, il presidente colombiano con una forte inclinazione ambientalista.

Petro si prepara a ospitare la COP16, il vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità, che si terrà a Cali a partire da ottobre. La riduzione della deforestazione è un traguardo importante per l’amministrazione, che ha adottato strategie innovative e sostenibili per proteggere le foreste.

Ci sono incentivi per le comunità locali che proteggono le foreste

Susana Muhamad, Ministro dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile, ha sottolineato l’importanza di questi risultati durante una conferenza stampa a Bogotà. Ha evidenziato come ci sia una correlazione diretta tra la pace e la riduzione della deforestazione, spiegando che le condizioni di pace favoriscono la conservazione delle foreste.

La Colombia ha infatti rafforzato gli accordi di conservazione, in particolare nell’arco amazzonico, una regione critica per la biodiversità e la regolazione del clima. Il piano di contenimento della deforestazione del Ministero dell’Ambiente include programmi come “Conservar Paga”, che triplicano gli incentivi per le comunità locali che si impegnano nella protezione delle foreste.

Questo approccio collaborativo rappresenta una svolta rispetto alle politiche militarizzate del precedente governo di Ivan Duque. Nonostante il successo del 2023, il futuro della lotta alla deforestazione in Colombia rimane incerto. Il Ministro Muhamad ha avvertito che la crisi nei dialoghi con i dissidenti delle FARC potrebbe portare a un aumento della deforestazione nel 2024. La frammentazione dell’autoproclamato Partito Centrale e la complessa situazione politica potrebbero compromettere i progressi fatti finora.

Fonte: Ministero dell’Ambiente

