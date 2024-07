Valle d’Aosta e Piemonte nel fango, Cogne isolata, morti in Svizzera e in Francia: perché continuate a chiamarlo maltempo?

Quanto al Piemonte, sono state particolarmente interessate la Valle Orco e la Valle Soana. A Chialamberto ci sono tre frazioni isolate ed è stata disposta l’evacuazione di circa 20 persone. Tra Noasca e Locana una frana impedisce la circolazione sulla statale 460 per Ceresole Reale

Da segnalare intervento dei vigili del fuoco di Torino effettuato stanotte tra Montanaro e San Benigno Canavese per il salvataggio di due adulti e di una neonata di 3 mesi bloccati in auto per l’innalzamento dell’acqua del torrente Orco.

Durante la notte è stato monitorato anche il territorio del nodo idraulico di Ivrea, in quanto si è verificato un significativo innalzamento dei livelli della Dora Baltea, che in Valle d’Aosta in alcune stazioni hanno superato il livello di pericolo/rosso. La piena in Piemonte è passata nella notte con livelli contenuti entro quello di guardia.

A Macugnaga, infine, è esondato un torrente che attraversa il paese e ha allagato la strada che porta al centro, impedendo l’accesso a livello della località Staffa.

I morti in Svizzera e in Francia

Le alluvioni non hanno interassato solo l’Italia. Sabato tre persone tra i 70 e gli 80 anni sono morte nella regione di Aube, nel nord-est della Francia, mentre tre persone sono morte nel Canton Ticino, nella parte sud-orientale della Svizzera, dove le forti piogge hanno causato frane e inondazioni.

Tutto quello che sta succedendo si insiste a chiamarlo “maltempo“, a partire dai mezzi di informazione per finire ai banchi della politica, che insiste a non prrendere decisioni definitive. Non è maltempo, questa è emergenza climatica: cos’altro si aspetta per piazzare tavolo concrete politiche ambientali di mitigazione del danno?

