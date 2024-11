“Siamo stremati dalle alluvioni”, l’SOS umano degli abitanti di Stromboli per chiedere interventi contro il cambiamento climatico

“Le nostre case e le nostre stesse vite sono in pericolo: non è più possibile che le istituzioni continuino a tergiversare sulla nostra pelle”, così il grido degli abitanti di Stromboli, che dopo le alluvioni lanciano un vero e proprio SOS

La Regione Siciliana chiederà al Governo lo stato di emergenza di un anno per i danni causati dell’alluvione di ottobre a Stromboli, che, secondo una stima parziale della Protezione civile regionale, ammonterebbero a circa 5milioni di euro.

Un intervento sì necessario, dicono gli isolani, ma qui da queste parti (come d’altronde altrove in Italia) ci vorrebbero seri decisioni strutturali a livello nazionale che consentano ai territori, degradati e a pezzi, di adattarsi e di affrontare le sfide della crisi climatica.

In questa meravigliosa isola, infatti, i residenti sono esasperati, “ad ogni pioggia è un’alluvione”, dicono, tra colate di detriti, frane, fiumi, massi che vengono già anche dal vulcano ad ogni pioggia torrenziale e un rischio idrogeologico alle calcagna.

Ginostra è stata la frazione più colpita a ottobre e proprio da qui i cittadini hanno protestato creando un “SOS” umano per chiedere interventi immediati. In particolare, sperano in una messa in sicurezza dei due versanti dell’isola, quello di Stromboli e quello di Ginostra.

Le nostre case e le nostre stesse vite sono in pericolo: non è più possibile che le istituzioni continuino a tergiversare sulla nostra pelle. L’emergenza in quanto tale va gestita con i tempi che tale stato comporta e non con in tempi della burocrazia, cosa che, invece, sta accadendo a Stromboli. Non possiamo affrontare l’arrivo dell’inverno in queste condizioni, hanno aggiunto i manifestanti nel corso dei vari interventi all’area portuale di Scari.

Il governo regionale – ha dichiarato il presidente, Renato Schifani – continua a essere vicino alla comunità di Stromboli, tenendo ben presenti le gravi difficoltà in cui da tempo ormai si trovano gli abitanti e le aziende. Per questo motivo, abbiamo fatto nostra la richiesta del Comune di Lipari per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Stiamo già intervenendo per le situazioni più urgenti ma la situazione che si è venuta a creare sull’isola è ormai strutturale e richiede un intervento a livello nazionale.

