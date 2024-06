Show your Stripes, il “gioco” per vedere se il clima è sempre più caldo nella tua città (e ovunque nel mondo)

Un gioco interattivo realizzato sulla base della grafica a strisce che mostra gli effetti del surriscaldamento globale senza numeri né scritte. È possibile selezionare il proprio continente, paese e città per vedere gli effetti dei cambiamenti climatici.

Blu, più freddo della media.

Rosso, più caldo della media.

Si chiama Show your Stripes, mostra le tue strisce, ed è un “gioco” realizzato dal National Centre for Atmospheric Science, dell’Università di Reading, per mostrare lo stato dell’avanzamento delle temperature medie in relazione ai cambiamenti climatici.

L’applicazione rende chiaro a colpo d’occhio gli effetti dell’inquinamento sul clima e si basa sulle “strisce riscaldanti” del professor Ed Hawkins. Fu proprio lui, che per primo nel 2018 ha utilizzato questa grafica, che senza numeri o didascalie ma sono con colori e strisce, ha messo al corrente il mondo sulle temperature che stiamo raggiungendo.

Con il gioco interattivo è possibile selezionare il proprio continente, nazione e così vedere lo stato del surriscaldamento nella propria città.

I risultati elaborati si basano su dati forniti da Berkley Earth, una fondazione californiana senza scopo di lucro che studia proprio l’andamento delle temperature in relazione al clima dal 1850 a oggi.

Non sono disponibili i dati per tutte le città italiane, ma inserendo le coordinate di casa nostra, si nota subito che sono Roma e Napoli a detenere il triste record di città più calde del 2023 (ultimo anno disponibile in dati), grazie a delle strisce rosso scuro quasi nero, in riferimento agli ultimi anni. Ma sospettiamo che questo anno non siano molto cambiate le cose.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Show your Stripes

Leggi anche:

In arrivo Minosse, ecco dove sono previste temperature fino a 40 gradi e sabbia dal Sahara

Dal Colosseo a San Pietro, le superfici di Roma bruciano oltre i 50 gradi: siamo scesi per strada con una termocamera a infrarossi