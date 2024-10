Nel bolognese esonda il Navile a Castello, si cercano volontari per sostenere le operazioni di soccorso

Alluvione a Castello

⚠️ Allerta meteoEsondazione Navile a Castello: il punto del Sindaco alle 10.30 di domenica 20 ottobre ➡️ Il Navile ieri sera intorno alle 22.30 ha iniziato ad esondare in località Castello, dove l’acqua ha continuato a crescere fino alle 5 di mattina. L’acqua ha raggiunto livelli molto superiori a quelli di maggio 2023, tanto che in via Albertina le unità specializzate dei Vigili del Fuoco arrivati da Ferrara e dell’Esercito presente con il Genio Ferrovieri, hanno potuto trarre poche persone. Solo alle 6 di questa mattina, quando l’acqua ha iniziato ad abbassarsi, è stato possibile evacuare i residenti ancora presenti, che si erano messi in salvo salendo ai piani superiori delle palazzine.🔎 Anche il canale Ghisiliera a Trebbo viene monitorato, in quanto il passaggio della piena del Reno potrebbe creare problemi di scarico delle acque reflue.✍️ Nella notte il Sindaco ha firmato l’Ordinanza di evacuazione per i residenti colpiti dal maltempo, compresa via Ferrarese dove il Savena Abbandonato ha creato problemi.🏠 L’accoglienza è stata predisposta negli alberghi, la mensa comunale è aperta per predisporre pasti caldi.👷 Da questa mattina una colonna della protezione Civile giunta dal Lazio sta lavorando con pompe idrovore per svuotare l’acqua da cortili e strade di Castello.🚗 Viabilità: sottopassi riaperti, via Saliceto dal Centergorss verso nord chiusa al traffico, via Matteotti ancora interrotta per consentire gli interventi di ripristino.‼️ Raccogliamo le adesioni dei volontari, che possono dare la propria disponibilità indicando anche le eventuali attrezzature di cui sono in possesso:📧 staff@comune.castel-maggiore.bo.it☎️ 0516386757

