Maggio 2024 è stato il dodicesimo mese consecutivo ad essere il più caldo mai registrato

I dati del Centro per i cambiamenti climatici Copernicus mostrano che il maggio 2024 è stato il maggio più caldo mai registrato a livello globale

Il mese di maggio appena trascorso è stato il maggio più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura superficiale media globale superiore di 0.65°C rispetto alla media del periodo che va dal 1991 al 2020, segnando il 12° mese consecutivo in cui la temperatura media globale raggiunge un valore record per il mese corrispondente.

Sono ancora un volta i dati forniti dal bollettino del servizio di monitoraggio europeo Copernicus, secondo cui quello appena trascorso è il dodicesimo mese consecutivo più caldo mai registrato per il rispettivo mese dell’anno.

La striscia di 12 mesi viene confermata in concomitanza con la pubblicazione da parte dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e dell’Ufficio meteorologico del Regno Unito dell’aggiornamento delle previsioni climatiche da annuali a decadali, che sintetizza le previsioni per il periodo compreso tra il 2024 e il 2028. Il rapporto mostra, tra i tanti risultati, che è probabile che almeno uno dei prossimi cinque anni sarà il più caldo mai registrato, battendo lo scorso 2023.

È scioccante ma non sorprendente che abbiamo raggiunto questa striscia di 12 mesi – commenta Carlo Buontempo, Direttore del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S). Anche se questa sequenza di mesi da record finirà per interrompersi, la testimonianza complessiva del cambiamento climatico rimane e non c’è alcun segnale in vista di un cambiamento di questa tendenza

In definitiva, secondo i dati del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus per il mese di maggio:

la temperatura media globale di maggio 2024 è stata di 1.52°C al di sopra della media preindustriale del periodo di riferimento tra il 1850 e il 1900, segnando l’11° mese consecutivo (da luglio 2023) con temperature pari o superiori a 1.5°C

della media preindustriale del periodo di riferimento tra il 1850 e il 1900, segnando l’11° mese consecutivo (da luglio 2023) con temperature pari o superiori a 1.5°C la temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (giugno 2023 – maggio 2024) è la più alta mai registrata, con 0.75°C al di sopra della media tra il 1991 e il 2020 e 1.63°C al di sopra della media preindustriale del periodo tra il 1850 e il 1900

