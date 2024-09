Le vele con le strisce del clima solcano i mari artici per spiegare gli effetti del riscaldamento globale

Ideate nel 2018 dal climatologo britannico Ed Hawkins, le strisce del clima sono un'efficace visualizzazione dei dati del riscaldamento a livello globale e locale e hanno un impressionante grande impatto visivo

Le Warming Stripes, le celebri strisce del clima ideate dal climatologo britannico Ed Hawkins, tramutate in una splendida vela gennaker per un nuovo viaggio attraverso il passaggio a nord-ovest dell’Oceano Artico.

Una autentica traversata sui generis che ha come unico scopo quello di portare il messaggio del riscaldamento climatico in ogni angolo del nostro Pianeta, soprattutto laddove l’aumento delle temperature è responsabile dei danni più gravi.

È fondamentale che il messaggio delle strisce raggiunga ogni angolo del globo: il nostro mondo si sta riscaldando rapidamente, soprattutto nell’Artico, e abbiamo bisogno di azioni urgenti per limitare gli impatti del cambiamento climatico, spiega Ed Hawkins.

Un vero e proprio viaggio di esplorazione, quindi, sull’Abel Tasman, una barca da 23 metri, che dalla Norvegia al Canada attraverserà il Passaggio a Nord-Ovest, per documentare i punti più fragili dell’area.

Su di essa, il “codice a barre” elaborato Ed Hawkins, quello delle Climate stripes, mostra come le temperature globali siano cambiate negli ultimi 170 anni, con colori blu che rappresentano anni più freddi nel passato e rossi per anni più caldi più recentemente, e non è un caso lo faccia proprio su questa rotta, che sta ora affrontando sfide sempre più complesse proprio a causa della crisi climatica.

