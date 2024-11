“La gente non vuole credere che sia vero”, questo fotografo immortala i ghiacciai prima e dopo la loro scomparsa

Lui si chiama Christian Åslund ed è rimasto scioccato dalla differenza tra ciò che ha visto nel 2002 e ciò cui si è trovato davanti quest'estate. Lui, spesso incaricato da Greenpeace, lavora a un progetto dal 2002: concentrarsi sulla ricerca visiva dei ghiacciai delle Svalbard nell'Artico e documentare il loro ritiro nel tempo. Un lavoro che mette a confronto le immagini attuali con le foto d'archivio del Norwegian Polar Institute risalenti ai primi anni del 1900

Immersi nella luce accecante del sole su un arcipelago sopra il Circolo Polare Artico, si può rimanere scioccati davanti a quel che rimane di un ghiacciaio. O almeno questo è capitato al fotografo Christian Åslund, che aveva visitato quel posto l’ultima volta nel 2002. Ora, il ghiaccio è quasi completamente sciolto.

All’inizio di quest’anno, infatti, Christian è salito a bordo della nave di Greenpeace, The Witness, per tornare a rivisitare alcuni dei ghiacciai che ha catturato per la prima volta in foto nel 2002. Già due decenni fa, lGreenpeace chiese ad Åslund di utilizzare fotografie scattate all’inizio del XX secolo e di fotografare le stesse vedute per documentare come i ghiacciai delle Svalbard si stessero sciogliendo a causa del riscaldamento globale.

Il risultato lascia a bocca aperta: la differenza di densità del ghiaccio in quelle immagini, scattate a quasi un secolo di distanza, è enorme.

Nel 2002, il cambiamento climatico non era così noto come lo è ora – racconta. Vedendo tutti i ghiacciai, abbiamo davvero visto la differenza rispetto a questi ultimi 22 anni. C’è un’enorme quantità di ghiaccio glaciale che è scomparso. È triste”, dice Åslund, “soprattutto quando tieni in mano l’immagine storica e vedi che l’intero fiordo proviene dai ghiacciai e dove i ghiacciai si incontrano, e ti trovi nel paesaggio quando erano quasi scomparsi, negli stessi fiordi.

Quest’estate, i ghiacciai delle Svalbard si sono sciolti al ritmo più veloce da quando sono iniziate le registrazioni. In un solo giorno, secondo i lavori dell’Università di Liegi, le Svalbard hanno versato circa 55 mm di acqua equivalente, un tasso 5 volte superiore al normale. Se questa particolare catena di ghiacciai si sciogliesse completamente, il livello del mare aumenterebbe di 1,7 cm. Ma la cosa preoccupante è che la temperatura è salita alle stelle rispetto alla maggior parte del resto del mondo. Secondo stime recenti, si è riscaldato di 4°C negli ultimi 30 anni.

Le immagini di confronto sono così scioccanti che quando sono state pubblicate per la prima volta nel 2002, la gente lo ha accusato di averle falsificate. Non ci è difficile crederlo, visto che i negazionisti ci sono ancora…

Questo va avanti dal 2002, quando è stato pubblicato per la prima volta. La gente non ci vuole credere, ma le immagini sono state criticate per essere state ritoccate o scattate nella stagione sbagliata, ma un ghiacciaio non è colpito più di tanto da una stagione invernale a una stagione estiva. Non è come la neve o il ghiaccio dove si scioglie e ritorna.

Il punto dunque? Non capiamo perché la gente non voglia credere che sia vero. Alcuni si ostinano a non accettare la scienza e preferirebbero credere che sia tutto falso. E il nuovo mandato di Trump non sarà di beneficio per nessun angolo del globo in fatto di emergenza climatica.

QUI tutte le immagini.

