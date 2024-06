Questa è la città con il miglior clima di Italia (ma anche la seconda in classifica non è male!)

L’Indice di Vivibilità Climatica 2023 ha incoronato Imperia come la miglior città per il clima nel 2023, seguita da Biella e Agrigento. Le ondate di calore stanno cambiando il clima nel nostro Paese

Il clima sta diventando un fattore sempre più determinante nella qualità della vita delle nostre città. Un recente studio di ILMeteo.it, realizzato in collaborazione con il Corriere della Sera, ha messo in luce le crescenti ondate di calore che stanno cambiando il clima di molte città italiane.

L’Indice di Vivibilità Climatica 2023, che analizza vari parametri atmosferici, ha fatto balzare in vetta nuovamente Imperia che si aggiudica il primo posto nella classifica dei capoluoghi di provincia italiani con il miglior clima del 2023.

La città ligure, favorita dalla Riviera di Ponente e dalle località di Sanremo e Bordighera, ritorna in vetta dopo aver già occupato questa posizione due anni fa. Con un punteggio di 999 su 1000, Imperia ha superato di soli 8 punti Biella, la sorpresa di quest’anno.

Al terzo posto si trova Agrigento, con un punteggio di 982. Questa città siciliana si distingue per il suo clima piacevole, nonostante le estati calde tipiche della regione. Seguono Cuneo, con 925 punti, e Macerata, con 908 punti. Quest’ultima, pur scendendo di quattro posizioni rispetto al primo posto del 2022, rimane tra le località italiane con il clima più gradevole.

Firenze ha registrato 34 giorni di caldo estremo

L’Indice di Vivibilità Climatica è stato calcolato utilizzando 17 parametri, che includono temperature medie, notti tropicali, indice di calore, piogge e venti. Questo strumento permette di comprendere meglio come il cambiamento climatico stia influenzando le condizioni meteorologiche nelle diverse città italiane.

Il 2023 è stato il secondo anno più caldo di sempre in Italia, superato solo dal 2022 per pochi decimi di grado. A livello mondiale, il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato, con il 4 luglio che ha segnato una temperatura media globale di 17,19 gradi, il giorno più caldo nella storia del pianeta.

Firenze ha registrato 34 giorni di caldo estremo, dove la temperatura massima ha superato i 35°C. Questo dato fa sembrare la città toscana più simile a località subtropicali che alla tradizionale Toscana. Le notti tropicali, in cui la temperatura non scende mai sotto i 20°C, sono state predominanti in Sicilia, con Trapani, Palermo, Siracusa e Catania tra le prime in classifica.

Le brezze estive, che rappresentano i nodi medi di vento durante la stagione estiva, sono state una benedizione per Cagliari, che grazie alla sua posizione privilegiata ha goduto di una ventilazione costante, mitigando le giornate più calde.

Le città più piovose d’Italia

Nel 2023 si è registrata anche una ripresa delle precipitazioni rispetto all’anno precedente. Gorizia, Massa e Trieste sono state tra le città più piovose d’Italia, secondo l’indicatore “giorni di pioggia”. L’inverno, però, è stato il grande assente, con poche giornate di gelo registrate. Cuneo, Bolzano e Belluno sono risultate le città più fredde, con il maggior numero di giorni sotto lo zero.

Il meteorologo Mattia Gussoni di ILMeteo.it sottolinea l’importanza di prendere consapevolezza dell’impatto crescente delle notti tropicali, specialmente in regioni come la Campania, storicamente caratterizzate da climi più miti grazie alla vicinanza del mare.

Gussoni evidenzia che, senza fare allarmismi, è cruciale agire su azioni quotidiane e collettive per ridurre le emissioni e rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico. I tempi per intervenire sono stretti e le decisioni prese ora influenzeranno significativamente il futuro climatico delle nostre città.

La classifica delle città con il miglior clima in Italia

Imperia Biella Agrigento Cuneo Macerata

Fonte: Il Meteo

