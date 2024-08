I ghiacciai muoiono di caldo, quelli dell’Alto Adige scompariranno presto, l’allarme degli scienziati

Agosto 2024 è stato l’agosto più caldo da quando sono iniziate le misurazioni (dal 2003) e nei prossimi anni e decenni le temperature continueranno a salire. Secondo il meteorologo Dieter Peterlin ci sono pochi dubbi: in Alto Adige i ghiacciai scompariranno, è solo una questione di tempo

Le temperature sono ancora altissime, tanto che – ormai è chiaro – agosto 2024 è stato l’agosto più caldo da quando sono iniziate le misurazioni (prima del 2003). E purtroppo nei prossimi anni e decenni le temperature continueranno a salire: per questo, secondo il meteorologo Dieter Peterlin in Alto Adige i ghiacciai scompariranno, è solo una questione di tempo.

Il 2024 in realtà era iniziato bene per i ghiacciai: all’inverno nevoso era infatti seguita una primavera non troppo calda e a giugno in alta montagna nevicava ancora. Ma a luglio e soprattutto ad agosto le temperature si sono alzate vertiginosamente, anche in montagna. E quindi si è sciolta non solo la neve ma anche molto ghiaccio

Agosto 2024 è stato l’agosto più caldo da quando sono iniziate le registrazioni – spiega l’esperto al servizio ‘Tagesschau’ della Rai News Südtirol – Il bilancio annuale dei ghiacciai sarà quindi di nuovo nettamente negativo. Il record della temperatura può essere rilevato dai dati di misurazione del Wilder Freiger, a 3.400 metri di altitudine, che non ha mai mostrato temperature sotto lo zero nel mese di agosto

Tra l’altro, anche nelle città non va meglio: come riferisce Peterlin su X, l’estate meteorologica a Bolzano si è classificata al quarto posto (dopo il 2003, 2022 e 2015).

Während der zu Ende gehende August der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen war (noch vor 2003), kommt der meteorologische Sommer in Bozen auf Platz 4 (nach 2003, 2022 und 2015). pic.twitter.com/yFZ2833JOJ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) August 30, 2024

E c’è di più, perché non solo fa caldissimo di giorno (cosa non rara di certo), ma anche di notte le temperature non scendono poi di molto. Notti così si configurano come tropicali, e questo è un chiarissimo e triste effetto dei cambiamenti climatici in atto, come lo stesso scienziato precisa.

Negli anni ‘70 e ‘80 in estate c’erano solo poche notti tropicali. Ormai dagli anni 2000, è prassi. […] La tendenza è già chiara: farà più caldo, non solo di giorno ma anche di notte

Non ci sono quindi molti dubbi, purtroppo.

Poiché nei prossimi decenni farà sempre più caldo, è solo questione di tempo prima che i ghiacciai in Alto Adige scompaiano

conclude

